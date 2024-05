Már korán reggel, a falu májusfájának felállítása után, kezdetét vette a kispályás focikupa. A tornára Ajkáról, Enyingről, Kálozról és Lepsényből neveztek csapatok. Az első helyezést a Dane (Enying) gárdája gyűjtötte be, megelőzve a Tégla FC (Ajka) alakulatát és a Blanc (Lepsény) különítményét. A legtöbb gólt Sütő László lőtte, a kupa legjobb kapusa Baracskai Gábor lett.

A freestyle foci varázslója, Lipták Zoltán a gyerekekkel

Fotó: Az egyesület

Míg a műfüves pályán a futballmérkőzések zajlottak, kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek több akadálypályán is megmérethették magukat a zöldben. Dobos Kornél, a Határzóna SE csapatával fantasztikus akadálypályát épített. A Pallas Egyesület ügyességi pályáját az óvodások és az általános iskolások egyénileg és csapatban is teljesíthették. A pályán egyaránt szükség volt a gyerkőcök gyorsaságára, egyensúlyérzékére és kézügyességére. A fegyverpróbát a Lepsényi Polgárőrség vezényelte, valamint légpuska lövészetben versenyt is rendeztek.

A nap végén a leggyorsabb, legügyesebb játékosokat díjazták. Lövészetben Turiné Sneider Juditot, Farkas Ibolya Szimonettát, Pogány Balázst és Halas Gyulát jutalmazták.

A Határzóna SE akadálypályáján Juhász Melinda, Tuczai Alíz, Polacsek Máté, Derbák Rózsa, Gyarmati József, Farkas Ibolya Szimonetta, Varga Lívia és Kovács István teljesített kiemelkedően.

A jóga-foglalkozást Lukács Valéria tartotta

Fotó: Az egyesület

A Pallas ügyességi pályán egyéniben Gombor Bence, Baumann Ádám, Tímár György és Gombor-Kovács Melinda, míg csapatban a Szivárvány lányok, a Határzóna SE Kids és a Macskák gárdája jeleskedett.

A nagyérdemű a versenyek mellett különféle sportbemutatókat is figyelemmel kísérhetett. Lukács Valéria jóga-foglalkozást, a Rudniczai Dojo Kyokushin Karate Sportegyesület karate, míg Lipták Zoltán freestyle focibemutatót tartott. Májer László rendőr őrnagy játékos KRESZ-oktatásán egyebek mellett traffipaxszal mérte a futók gyorsaságát. (À la carte Üvegtigris szabadon…)