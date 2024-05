Hankó Balázs ismertette, a program három fő területre fókuszál, amelyek Magyarország versenyképességét erősítik. Ezek az egészséges élet, a digitalizáció és a zöld átállás. A 340 milliárd forintból 147 milliárdot a magyar költségvetés biztosít, 193 milliárd pedig uniós támogatás, amit megelőlegez a Kormány, mert mint fogalmazott, „mi hiszünk és bízunk az együttműködésben még ha Brüsszel oda is vág igaztalanul a modellváltott egyetemeinknek."

– Szintet lépett a megújult magyar felsőoktatás, szintet lépett a magyar innováció! Nincs más feladatunk, mint hogy őket összeadva, szinergiába helyezve Magyarországot, Európa innovációs és egyetemi rangsorainak élére vigyék. Erről szólnak a tudományos és innovációs parkok, hogy a megújított magyar felsőoktatás, a megújult innováció még szorosabban működjön együtt – fűzte hozzá, majd kiemelte, a cél az, hogy az olyan városokban, mint amilyen Székesfehérvár is, összekapcsolják az erős ipart, a növekvő gazdaságot, a bővülő tudáskincset és a kiváló szakképzési lehetőségeket. Az államtitkár rámutatott arra is, hogy ez a folyamat már megindult, hiszen ma már 12 magyar egyetem van a világ élvonalában, köztük az Óbudai Egyetem is, a megújult modellnek köszönhetően.

Hankó Balázs: Versenyképességi fordulat kell Európában!

Fotó: Nagy Norbert

Hankó Balázs a science park fontosságát hangsúlyozva elmondta, ez egy olyan inspiráló környezet, ahol találkozik egymással a piac, a gazdaság és a kutatói gondolkodás, kölcsönösen segítve egymást abban, hogy valami új, valami jó szülessen, ami megtart minket magyarnak, ami erősíti a gazdaságunk versenyképességét és ezen túl az európai versenyképességi fordulatot is szolgálja. Az államtitkár emlékeztetett, hogy tizenöt évvel ezelőtt Európa volt felelős a világ tudományos teljesítményének 25 százalékáért, ez az arány azonban napjainkra 18 százalékra csökkent.

Cser-Palkovics András a város polgármestere, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy az országos, Neumann János Program pályázatait itt Fehérváron, azon belül is az Óbudai Egyetem székesfehérvári campusán kerülhetett bejelentésre. A polgármester úgy vélte, ez egyfajta visszaigazolása annak a munkának, amit az Óbudai Egyetem végez az elmúlt időszakban a térségben. Egyúttal kijelentette azt is, hogy legalább egy egyetem biztosan pályázni fog a kiírt pályázatokra, mégpedig az Óbudai Egyetem Zsámbék, Kaposvár és Székesfehérvár helyszínekkel.

Kovács Levente, az egyetem rektora a modellváltásban rejlő lehetőségekről beszélt.

Fotó: Nagy Norbert

Kovács Levente, az egyetem rektora felszólalásában a modellváltásban és a tudományos és innovációs parkokban rejlő lehetőségeket hangsúlyozva elmondta, hogy ezek lehetnek a zálogai a tudásalapú társadalom felépítésének is, amelyet Magyarország célul tűzött ki magának. Megjegyezte, hogy a 2021-es modellváltás óta az intézmény 1000 helyet lépet előre a nemzetközi ranglistákon, amivel a világ élvonalába került. Végül megerősítve a polgármester szavait kijelentette, hogy pályázni kívánnak a ma bejelentett pályázatokra, mert az egyetem ezen parkok létesítésében is élen szeretne járni.