„A benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 4-4 forinttal csökken. Így az aktuális átlagárakat figyelembe véve a hétvégétől az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon, amennyiben ez az árcsökkenés a kiskereskedelmi árakban is megjelenik: 95-ös benzin: 631 Ft/liter, Gázolaj: 618 Ft/liter" – számolt be a holtankoljak.hu.

