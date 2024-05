Gerebics Sándor filmrendező negyedszázada készít filmeket, sorozatokat, színházi adaptációkat, dolgozott rádióban, televízióban, színházakban. Négy évvel ezelőtt egy ötletével hívta fel telefonon a Kazinczy-díjas Szalóczy Pál, aki eltökélte, szülessen film Apponyi Albert beszédéről, arról, amit a gróf 1920. január 16-án mondott el a párizsi külügyminisztériumban. Miután az akkor elhangzottakat nem rögzítették az utókor számára is hozzáférhetően, Szalóczy Pál maga mondta fel a szöveget és azt a felvételt mutatta meg a rendezőnek. Elkezdődött a munka, amelynek eredménye minden várakozásukat felülmúlta. Pedig óriási feladatot vállaltak magukra: azt akarták megmutatni, hogy még egy történelmileg annyira vert helyzetben is, ami bekövetkezett, erős egyéniségek – mint Apponyi Albert, Teleki Pál és Bethlen István – megpróbálták a lehetetlent. Magyarországot képviselve felvették az antant által eléjük vetett kesztyűt és mindent igyekeztek megtenni azért, hogy a győztes hatalmak ne járhassanak el olyan aljas módon velünk, ahogyan azt végül – mégis megtették.

A film történelmünk egyik leggyászosabb időszakában játszódik

Fotó: Carte Rouge produkció

Teleki Pál arra jutott, hogy szükséges volna egy olyan térképet szerkeszteni, amely bemutatja, a magyarság milyen arányban helyezkedik el egy adott földrajzi régióban. Az lett az úgynevezett Vörös Térkép. A Carte Rouge című film – amely ma 18 órakor a székesfehérvári Barátság filmszínházban is megtekinthető – azért készült el, hogy az alkotók bebizonyíthassák, mekkora szükség van olyan magyar hazafiakra, akik semmilyen körülmények között nem adják fel a küzdelmet. Mert igenis voltak olyan vezetőink, akik megpróbálták a lehetetlent, a világ figyelmét felhívni arra, hogy a trianoni békeszerződésnek hazudott döntés mennyire aljas és igazságtalan. Gerebics Sándor, Szalóczy Pál és alkotótársaik (közülük talán Csuja Imre és Reviczky Gábor neve a legismertebb) munkája a filmkészítés eszközeivel mutatott rá, mennyire fontos az eltökéltség és a kitartás egy nemzet túlélése szempontjából. Az áthallás a két történelmi kor között nem a véletlen műve: szerintük a mai magyar kormány ugyanilyen úton halad, kitartása méltó az elődök példájához.

– Az Orbán-kormány is ezt képviseli, mert van hite és kiáll értünk és az igazáért – mondta Gerebics Sándor a FEOL-nak. – Mindig voltak és lesznek hazánkkal szemben támadások, de az igazságtalanságba nem szabad beletörődnünk, mert akkor csak még rosszabb következhet. Magyarország a rendíthetetlenségével ma is figyelmet követel magának, ez pedig a történelemből, a múltbéli hősök példájából építkezik. Olyan emberek példamutatásából, akik nem akartak hősök lenni, de hazafiak voltak. Valaki azt mondta nekem, hogy ez a film a hit és a szeretet produkciója. Ehhez hozzáteszem, hogy az összetartozásé is.

A csíkszeredai Csíki Moziban, a Magyar Filmnapok zárófilmjeként vetítették a Carte Rouge-t, majd közönségtalálkozót szerveztek

Fotó: Carte Rouge produkció

Az alkotók az elmúlt napokban Erdélyben turnéztak, ott mutatták be a filmet, miközben a Carte Rouge kitartóan járja a magyarországi települések filmszínházait.

– A film április 10-én mutatkozott be a fővárosban, azóta járja több állomással az országot, de már azt megelőzően is sikeres elővetítés sorozatot szerveztünk – számolt be a fejleményekről Gerebics Sándor. – Tegnap érkeztünk vissza Erdélyből, Csíkszeredán és Székelyudvarhelyen a vetítések mellett közönségtalálkozón vettünk részt. Várhatóan fesztiválszereplésekre is sor kerül majd. Ma este 18 órától a Magyar Film Napja vetítéssorozat egyik filmjeként mutatkozik be a Carte Rouge Székesfehérváron, a Barátság Moziban.