Elbontották a piacot 55 perce

A mélygarázsba kell költöznie a bolhapiacnak Móron

Az átalakított, megújult városközpont és annak szerves része, a piac már elkészült, az átadás megtörtént, ám a korábbi ideiglenes piac területére felépített standokon továbbra is folyt az árusítás, ugyanis bolhapiac volt vasárnaponként, ám most már annak is mennie kell.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Összenő, ami összetartozik, vagyis a bolhapiac is a városi piacon, annak mélygarázsában lesz ezentúl Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Hosszú hónapokon át a Wekerle Sándor Szabadidőközpont előtti térköves parkolóban tartották a pénteki piacokat, a város piac felújításának idejére. A Wekerle előtt volt hely árusítani is, parkolni is, közel volt a buszpályaudvar, így sok szempontból ideális volt, bár eléggé a város peremére került a piac, így kissé kiesett a vérkeringésből. Sok idő volt, amíg megszokták, és most, hogy elfoglalhatták a kofák az új helyet, a parkolóban kiépített ideiglenes piac feleslegessé vált, így elbontásra ítéltetett. A döntés teljesen logikus, de páran mégis szomorúan vették tudomásul az önkormányzat ezen döntését, ugyanis vasárnap délelőtt bolhapiac szokott lenni a Wekerle előtti parkolóban, és mostantól nem lehet többé ott árusítani. A piac legyen a piacon elv szerint május 5-én, vasárnap új helyszínen, vagyis az új piac mélygarázsában tartják majd a bolhapiacot.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!