2024. május 4., szombat, 17:00

Mány-Bicske II. (9.) - MÁV Előre FC Főnix (1.) – ősszel 0-6

Varga Mihály a Mány-Bicske II. elnöke: - Ercsiben ezer sebből véreztünk, nagyon sok hiányzónk volt. Nehéz szívvel mentünk el, mert tisztában voltunk azzal, hogy ellenfelünk igen masszív csapat. Nem volt benne a mérkőzésben a meglepetés, az előre játékunkban látszott, hogy többen nem lehetnek ott a csapatban, nem volt benne a pontszerzés, így a hazaiak ilyen arányban is (2-0-a szerk.) megérdemelten nyertek. A Főnix FC-vel lejátszásra kerülő mérkőzés a csapat számára kihívást jelent, hiszen komoly feladat lesz a listavezetővel egy jó meccset játszani. Ráadásul a védelmünk a sérülések és a betegségek miatt teljesen átalakul, és ez egy kicsit aggasztó, a stabil védőink távollétében, pontosan egy ilyen jó csapat ellen. Abban egészen biztos vagyok, hogy veresége után sebzett vadként érkezik a Főnix FC, és számára létfontosságú a győzelem megszerzése, mivel igencsak sűrű lett az élmezőny. Ősszel elvettünk három pontot a Sárbogárdtól, illene, hogyha a Főnixtől is elvennénk, bár nyilván nem ez a realitás. Mindenképpen meg szeretnénk nehezíteni a dolgukat, mert nem egyszerű nálunk játszani, szűkebb a pálya, és nem biztos, hogy ez fekszik a vendég csapatnak. Ők erőben, fizikailag és állóképességben előrébb tartanak, mint mi, és kíváncsian várom, hogy mennyire tudjuk megrángatni az oroszlán bajszát.

Tóvill Kápolnásnyék (4.) - Ercsi Kinizsi (6.) – ősszel 1-3

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Nagyon jót tesz a megye labdarúgásának, hogyha Budapestről, vagy Pest megyéből jönnek játékvezetők, mert a két héttel ezelőtti tüske, amely adott mérkőzésen akár bírói, akár játékos részről történt, az itt nem fordult elő, mivel teljesen ismeretlenek számunkra a játékvezetők. Sűrűbben kellene ezt a vonalat erőltetni! Úgy érzem rendben volt a játékunk Tordason, a mérkőzésen nagyjából hetven percig az történt, amit elterveztünk. Abban a periódusban a minőségű futball mi produkáltuk, bár utána voltak bajok, beszorultunk a kapunk elé. A hazaiak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében, emiatt keveset tudtuk megtartani labdát, de nem sikerült ellenfelünknek érdemleges helyzetet kialakítani. Büszke voltam a csapatra, hogy így védekeztünk! A teljes képhez hozzátartozik, hogy három mérkőzés óta nem kaptunk gólt, úgyhogy ezek jó előjelek a jövőre nézve. Az Ercsi mestere Lieber Károly kilátogatott a tordasi összecsapásra, úgyhogy egészen biztosan jó felkészült belőlünk. Jó csapatnak tartom szombati ellenfelünket, kiélezett mérkőzés lesz, amelyen nűanszok fognak dönteni. Nemcsak az Ercsivel, honnan a pályánkkal is meg kell küzdenünk, mert eléggé ramaty állapotban van, bár ellenfelünknek is ugyanolyan nehéz dolga lesz, mint nekünk.

Sárbogárd (2.) – Tordas (5.) – ősszel 0-0

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Ősszel jó mérkőzést tudtunk játszani a Martonvásárral, tudtuk azt, hogy ugyanolyan koncentráltan, akarattal és fegyelmezetten kell pályáról lépnünk, mint akkor. Ellenfelünk az utóbbi időben szoros mérkőzéseket játszott, az volt a kérés, hogy mindenre odafigyelve teljesítsünk, ez sikerült is, mert gyorsan vezetést szereztünk. Utána megnyugodott a csapat, jobb ritmusban játszottunk, véleményem szerint ilyen különbséggel is (6-2 - a szerk.) megérdemelten nyertünk. Örültem annak, hogy amit elterveztünk a mérkőzés előtt sikerült végrehajtani, valamint a sérülésből visszatérő játékosok közül többeknek lehetőséget tudtam adni. Remélem azt, hogy szombaton még több játékperc jut majd nekik, és ezáltal még jobban erősödik a taktikai repertoárunk. Megbeszéltük tavasszal azt a fiúkkal, hogy mindig a következő mérkőzésre fókuszálunk, saját ritmusunkra figyelünk. Jó formában vagyunk, a külső körülményekkel nem foglalkozunk, csak saját magunkkal. Érkezik most a Tordas csapata, amely jó játékosokból áll, és nehéz legyőzni, és ugyanarra az akaratra lesz szükség, hogy tudjuk folytatni a győzelmi szériánkat, mint a korábbi meccseken. Az önbizalmat adhat, hogy a kupában sikerült őket felülmúlni (4-2-a szerk.), de figyelni kell rájuk, mert jól kontráznak. Megvan, hogy mit szeretnék játszani ellenük, remélem megtudjuk valósítani.



2024. május 5., vasárnap, 17:00

Ikarus-Maroshegy (8.) – Sárosd (10.) – ősszel 0-2

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Szombaton megérdemelten nyert a móri csapat, leginkább a második félidőben kialakított helyzetei miatt, mert ekkora nagy nyomás alá helyeztek bennünket. Elfáradtunk a második játékrész közepétől, hiányzott egy-két minőségi frissítés, míg ez a másik oldalon megvolt. Ettől függetlenül a játékosaim a tőlük telhetőt megtették, becsülettel küzdöttek, háromszor mentettek a gólvonalról, de a legeslegvégén, a 92. percben felőröltek bennünket. Nincs szégyenkezni valónk a mérkőzésen nyújtottak alapján! Amennyiben hasonló elánnal fogadjuk a Sárosdot, és jól sáfárkodunk a helyzeteinkkel, akkor lehet esélyünk itthon tartani a három pontot, egyébként ez a mérkőzés is nagyon nehéz lesz. Sokkal több rutinos játékos alkotja a Sárosd együttesét, de bízom abban, hogy a mi fiatalos lendületünk kiegészülve meghatározó játékosaink jó teljesítményével pontokat hozhat.

Csór Truck-Trailer (11.) - Móri SE (3.) – ősszel 3-2

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Mezőfalván, a mérkőzés képe alapján a döntetlen igazságos, bár úgy érzem, hogy egy kicsivel közelebb álltunk a győzelemhez. Több nagy helyzetünk is volt, de ezek sajnos kimaradtak, nem tudtuk őket értékesíteni, és örök igazság, hogy lőtt gólok nélkül meccset nem lehet nyerni. Vasárnap semmiképpen sem vár a ránk könnyű kilencven perc a Mór ellen. Ez egy kimondottan nehéz összecsapás lesz, igaz ősszel már sikerült felbosszantani a Mórt ottani bravúros győzelmünkkel. Nagyon sok a sérültünk továbbra is, van eltiltottunk, úgyhogy egyelőre még nem tudom hányan lesznek hadra foghatók. Bízom abban, hogy többen felépülnek erre a számunkra igen fontos mérkőzésre. Nagyon szeretnénk bizonyítani a saját szurkolóink előtt, és folytatni hazai pályán az egy hónapja tartó jó sorozatunkat.

Enying (13.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (12.) – ősszel 2-1

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Nagyon jó meccset játszottunk itthon az Ikarus ellen. Végig irányítottuk a mérkőzést, sok-sok helyzetet alakítottunk ki, és ami még fontosabb, háromszor is sikerült betalálnunk. A rengeteg jó egyéni teljesítmény mellett, végre működött a csapategység. Így megfelelő szintű önbizalommal készültünk a következő fellépésünkre a Csór ellen. Két nagyon hasonló képességű és azonos formában lévő csapat találkozott. Igazi háromesélyes mérkőzésnek látszott a dolog, de a játékvezetővel nem tudtunk megküzdeni. Két piros lap és két büntető: enyingi szemmel nézve teljesen megbillent az a bizonyos mérleg a hazai oldalra. Az egyértelműnek látszó túloldali büntetőt, persze nem fújta be a bíró 1-0 állásnál - nyilván nem lett volna ilyen egyértelmű a végkimenetel. Nem vitás, volt néhány kimagasló teljesítmény csóri oldalon, de a küzdeni akarásunkra jellemző, hogy kettős emberhátrányban is tudtunk gólt szerezni. Természetesen egy ilyen bosszantó szituáció miatt, elkeseredett állapotba kerültek a játékosaink. Talán jókor is jött a pihenő, így nagyobb eséllyel sikerül összekapni magunkat. A Mezőfalva elleni hazai legalább ennyire fontos összecsapásnak ígérkezik. Létfontosságú a három pont itthon tartása, hogy elkerüljük a kieső zónát. Lesznek alaphiányzóink, de nem hiszem, hogy emiatt komoly hátrányból indulnánk. Nagy szívvel és kitartással be tudjuk húzni a meccset.

Bodajk SE (15.) – Martonvásár (14.) – ősszel 0-1

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - Bízom abban, hogy lehet némi keresnivalónk a Martonvásár ellen, természetesen ehhez az is szükséges, hogy megfelelő létszámban legyünk a mérkőzésre. Ebben az esetben igazi alsóházi rangadót tudunk játszani, két közel egyforma képességű csapat találkozik. Célunk az, hogy pontokkal zárjuk az összecsapást.

Szabadnapos: Lajoskomárom ­­­­­­­­­(7.).