Ercsiben telepítettek sátrat a 43-as katonái

Az előszűrés a célja az Ercsi Egészségügyi Központ dolgozóinak azzal a két darab 63M típusú katonai sátorral, amelyeket az MH 43 Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred honvédei állítottak fel az intézménynél október 20-án.

Az egyik sátor a felnőttrendelők, míg a másik a gyermekosztály bejárata elé került, annak érdekében, hogy biztosítsák az eső-, hó- és szélmentes várakozási helyet azoknak is, akik létszámkorlát miatt időlegesen kiszorulnak az épületből.

A védelmet nyújtó, vastag ponyvák alatt lázmérésre és kikérdezésre lesz lehetősége az intézmény munkatársainak, akik a betegeket egyesével engedik be az épületbe – nyilatkozták Győrfiné Csőke Anikó és Müllerné Markovics Henrietta asszisztensek, kiemelve: a másfél méteres távolság betartásával nagyjából egyszerre 10 fő befogadására alkalmas sátrak a kedvezőtlen időjárásban és a várakozók elhelyezésében nagy segítségükre lesznek. Annál is inkább, hiszen Ercsi egészségügyi központjába naponta száznál is többen látogatnak el a különböző rendelésekre.