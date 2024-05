Amint a duol.hu megírta, hazánk legnépszerűbb pékjeként ismert Szabadfi Szabolcs érdekes és tanulságos előadása nemcsak jó tanácsokkal szolgált a kovászos kenyér és pékáruk készítésével kapcsolatban, de élményekkel is gazdagította a látogatókat.

A sztárpék a kovászos kenyér híve, aki már évek óta küzd azért, hogy felhívja az emberek figyelmét a minőségi alapanyagok fontosságára. Az általa készített pékáruk nemcsak finomak és egészségesek, de valódi műalkotásoknak is tekinthetőek. A pék a gasztronómia iránt érdeklődők számára nem ismeretlen, hiszen zsűritagja számos különböző versenynek és vendége a televíziós főzőműsoroknak is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az előadáson Szabi mesélt a kovászos kenyér készítés folyamatáról, az alapanyagok fontosságáról, valamint a kovász szerepéről az egészséges táplálkozásban. Részletesen beszélt a lisztről, a sóról, a vízről, és persze a kovászról, mint a kenyér lelke. A pék emellett személyes történeteit is megosztotta a közönséggel, hiszen gyermekkori élményeitől indult útjára a pékség művészetében.

Szabi azt vallja, hogy a kovászos kenyér nemcsak egészséges, de készítése szakrális élmény is. Az élő kovász létrehozása egyfajta terápia lehet, amely összeköti az embert a természettel és a hagyományokkal. A pék azzal a reménnyel zárta az előadást, hogy minél többen kezdjenek el otthon kovászos kenyér sütésével foglalkozni, így visszatérve az ősi hagyományokhoz. Néhány éve a koronavírus járvány idején újra divat lett az otthoni kenyérsütés, mert úgy döntöttek a kenyérért sem szeretnének sorban állni ebben a helyzetben, inkább maguk készítik el mindennapi kenyerüket. Azt is meg lehet kockáztatni, hogy mintha a járvány, a kényszerű bezárkózás sokakban előhívta volna nagyanyáink tudatából a nélkülözés félelmét, de egyúttal a túlélési ösztönt is: a lányok, asszonyok felhalmozták otthon a lisztet és sütni kezdtek, kenyeret, kalácsot, cipót.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az Almavirág Fesztivál látogatói nemcsak Szabi pék szakmai tudását és gyakorlati tanácsait vehették át, hanem meg is kóstolhatták az általa készített finomságokat. Az esemény nagy sikert aratott, és újabb lendületet adott a jó pékségek és minőségi alapanyagok iránt érdeklődők számára. Szabadfi Szabolcs továbbra is elkötelezett amellett, hogy népszerűsítse a kovászos kenyér és a kézművesség értékeit, és örömmel osztja meg tudását és tapasztalatait a gasztronómia szerelmeseivel.

Szerző: Török Tímea