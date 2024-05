Sára-Both Réka egy hat és egy három és fél éves kisgyerek édesanyja. Zsombor és Boglárka most még egy óvodába járnak Székesfehérváron, szállításukat anyukájuk és apukájuk osztja meg egymást közt. A – majdnem - első anyák napja emlékezetes volt az anyuka számára: remélte, hogy anyák napján születhet meg a kisfia – ami majdnem sikerült is, de Zsombi úgy döntött, egy napot ráhúz – így egy nappal anyák napja után jött világra első gyermeke. Anyák napja közeledtével arról is mesélt a feol.hu-nak a rendőr anyuka, milyen az élet „egyenruhás anyukaként”:

- Egy éve már, hogy visszamentem a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, a Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozója vagyok. 2009-ben szereltem fel s ide is tértem vissza. Több mint 5 évet voltam távol a két gyermek miatt. Bevallom, nehéz volt újra munkába állni, mert sok minden megváltozott ez idő alatt. De mostanra elmondhatom, belerázódtam ismét. Jelenleg online térben elkövetett csalásokkal foglalkozom. Sok a feladat, az biztos!

Forrás: Rendőrség

Az anyaság és a rendőri munka két külön szerep, de nem két külön élet: - Amikor a munkahelyemen vagyok, igyekszem maximálisan arra koncentrálni, amikor pedig haza érünk, csak a családdal foglalkozni – árulja el, ő hogyan tud minden életterületen jól teljesíteni. - A rendőri hivatás egy meglehetősen férfias szakma, ám az elmúlt években óriási változás zajlott le a rendőrségnél, hiszen egyre több nő került a szakmába. Fel kellett készülni tehát az ezzel összefüggő kérdésekre, amelyekre, azt gondolom, sikerült, nagyon emberien és rugalmasan állnak az anyasággal járó helyzetekre a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon. Vezetőink között is vannak édesanyák, a környezet tehát abszolút megértő – mondta Réka, aki 6 órában vette fel a munkát, amikor visszatért, majd később lett ebből újból 8 óra munkaidő.

Réka anyaként szerencsésnek mondhatja magát: gyermekei nem betegesek, és az egész család segítségére van, ha szükséges. Anyának és rendőrnek lenni nem megoldhatatlan feladat, vallja. Sőt, mint mondja, a rendőri pályafutás számára valódi hivatást jelent, ahogy az anyaság is az. Mindkettőt szeretné maximálisan megélni.