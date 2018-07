Közel 300 új hallgató jelentkezett az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára a napokban 261 leendő hallgató nyert felvételt a következő tanévre, vagyis a kar a tavalyihoz képest 17 százalékkal növelte a felvett hallgatók létszámát.

Seebauer Márta oktatási dékán-helyettes lapunknak elmondta, a normál felvételi eljárásban idén 38 fővel többet tudtak fölvenni, mint tavaly – ami azt is jelenti: a mérnökinformatikus, illetve a két nem induló szak kivételével minden más szakon pótfelvételit hirdetnek meg. A pótfelvételik időpontját e sorok írásakor a felvi.hu még nem tette közzé. A két nem induló szak, az angol nyelvű földmérő és a mechatronika nappali mesterképzés idén indult volna először. Mint megtudtuk, nappalin általában nagyon nehéz mesterképzést indítani, mert a cégek sokszor már az alapszakos diploma előtt elviszik a hallgatókat. Nagy a szakemberhiány a mérnöki területeken, így a hallgatók közül a legtöbben másodév után már állással rendelkeznek.

A duális képzés végleges számai szeptemberre alakulnak ki, egyrészt a pótfelvételik miatt, másrészt azért, mert itt a leendő hallgatók a cégeknél is felvételiznek, sokszor több körben is. Az egyetem augusztus végén egyeztet majd duális partnereivel, hogy a képzési helyeket a legoptimálisabban tölthessék fel. Lesznek ugyanis olyanok, akik a céges fogadói oldalon nem nyertek felvételt, de – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – olyan felvett új hallgatók is, akik csak menet közben szereznek tudomást a duális képzés lehetőségéről. A duális képzési szerződéseket egyébként szeptember 30-ig kell megkötni, így azok a nappali képzésre felvételt nyert hallgatóink, akik még nem jelentkeztek duális képzésre, a meghirdetett helyekre póteljárásban még bekerülhetnek.

Összességében elmondható: sok éves kemény munka eredményeképpen nőtt a mérnök szakokra jelentkezők száma, és – mint Seebauer Márta kiemelte – idén a villamosmérnök szakra jelentkezők száma is emelkedett (27 főre). Nappali alapképzésre idén eddig összesen 178-an nyertek felvételt, a legtöbben (75-en) mérnök-informatikus szakra. Levelező alapképzésre 43-an, levelező mesterképzésre pedig 10-en jutottak be. Felsőoktatási szakképzés keretében 30-an kezdhetik meg tanulmányaikat. A felvételt nyert hallgatók hamarosan hivatalos levelet kapnak a beiratkozás rendjéről, a gólyatáborról és a kollégiumi elhelyezés lehetőségéről.