"Gyúrón pünkösd délutánján az 1940-es évek elejéig a legények menyasszonyuk, szeretőjük házához egy kéve zöld fűzfaágat vittek. A leányok egy hosszú meszelőnyelet a zöld ágakkal, pünkösdi rózsával, orgonával, szalagokkal és rózsás kendőkkel díszítettek fel. Pünkösdhétfő hajnalán a legények lóháton jöttek el a zöld ágért a lányos házakhoz." - olvasható Lukács László néprajzkutató egykor a Fejér Megyei Hírlapban is megjelent írásában.

A lovas legények a falun kívül gyülekeztek, majd a harminc-negyven legényből álló bandérium a felékesített zöld ágakkal megindult a falu felé. Mögöttük zöld gallyakkal és szalagokkal feldíszített lovas kocsikon a 14–17 éves kislegények mentek. Ők még nem járhattak kocsmába, bálba, pünkösdhétfőn nem ülhettek lóra, tízen-tizenketten ültek egy kocsin. Népdalokat, katonanótákat énekelve vonultak végig a falu utcáin. A kislegények csoportjában hegedűvel, harmonikával kísérték az éneklést. A gazdák a kisajtóban borral kínálták a zöld ággal érkező legényeket, akik leszálltak a lóról, és a házbeli leányokkal táncoltak. Miután a község valamennyi utcáján végigvonultak, visszamentek a hajnali gyülekező helyére. Itt az első legény megadta a jelt, amire ki-ki vágtatva elindult a zöld ággal a kedvese háza felé. A vőlegény átadta menyasszonyának a zöld ágat. Ezután természetesen behívták, süteménnyel, borral kínálták meg. A többi legény a leányos házak kapujára tűzte a zöld ágat. A zöldág-hordás után, este a kocsmában rendezett táncmulatsággal fejezte be a falu fiatalsága a húsvét és pünkösd közötti időszakot, a zöldfarsangot.

Ezen hagyomány középkori eredete is igazolt. A gyúrói zöldág-hordás hagyományának párhuzamai a Kárpát-medence számos helyén megtalálhatók, mutatott rá Lukács László. Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy Szlovákiában pünkösdkor a sírokra is zöld ágakat, tojást tettek.

"A gyúrói szokás másik fontos eleme, a legények lovas felvonulása, a középkori eredetű pünkösdikirály-választás emléke. Pünkösd napján a legények lóversenyt rendeztek: a győztes lett a pünkösdi király. Királysága egy esztendeig tartott."

Szép hagyománya a pünkösdnek továbbá a pünkösdi májusfa állítás és bodzázás.

Lukács László így fogalmazott: "az európai kultúrában az ókor óta fellelhető az a törekvés, hogy különböző tavaszünnepekkel (pl. a ró­maiak hatnapos Floraliájával), tavaszi szokásokkal és a hozzájuk kapcsolódó kellékekkel (zöld ág, fűzfavesszőkorbács, barka, májusfa) előidézzék, fokozzák a zsendülő természet bőségét."

A teljes írás ide kattintva elolvasható: