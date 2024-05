A földből előbukkanó metrókocsi mögötti üzem és malomépület termeiben, illetve a házak által védett udvaron helyi bor, valamint zámolyi sör kerül a poharakba és helyben lőtt muflon, Csákberényben nevelt birka vagy egyéb, helyi alapanyagból készült étel kerül a tányérokra.

–Külön szerencse, ha egy személyesen ismert és figyelemmel kísért művész munkásságának irányultságával, műveinek megformáltságával, gondolatiságával, esztétikai minőségével is azonosulni tud vagy szimpatizál az ember. Én így vagyok a ma kiállító két művésszel, Friedrich Ferenccel és Szegedi Csabával. Az autodidakta sokáig szitokszónak számíthatott a magyar képzőművészetben, pedig csak két dolgot érdemes végiggondolni. Egyrészt van olyan művészeti ág, amelynek nincs intézményesített felsőoktatási képzése, például nincs költészeti vagy prózaírói főiskola, illetve egyetem, így tehát a szakmai rangot és minőséget nem az előképzettség határozza meg, hanem a mesterségbeli tudás és a tehetség, valamint az egyéni világlátás és a saját nyelv megléte.

A másik dolog pedig az, hogy a szocializmus vezetői annyi tehetséges embertől vették el a felsőfokú képzésben való részvétel lehetőségét, hogy azzal kellett szembe néznünk, hogy a legjobb, leginnovatívabb alkotóink egy része nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, legalábbis művészeti főiskolán szerzett diplomával nem–mondta megnyitó beszédében L. Simon László író-költő.

A kerti piknik és a tárlatmegnyitó után volt faültetés is. Korábban már ültettek egy vadgesztenye fát a szervezők. Akkor Kovács Péter emlékére. Ám nem csak az ő kedvence volt ez a fafajta, hanem Tölg-Molnár Zoltánnak is. Az egyetemi tanár emlékére, aki egyben festőművész is volt, egy újabb gesztenyét ültettek az egyik zártabb udvarba.

Azonban nem csak a szervező lepte meg a meghívottakat, hanem fordítva is. A délután folyamán, kissé meglepték Dobos Tibor egyesületi elnököt, amikor átnyújtottak neki egy Andy Warhol festményt.