Izgalmas mérkőzés várt a kilátogatókra a Puskás-Suzuki-kupa vasárnapi játéknapjának zárásán, hiszen a Puskás Akadémia FC azért lépett pályára a Real Madrid ellen, hogy kiharcolja a csoportgyőzelmet, és ezzel a döntőben való részvételt. Laczkó Zsolt fiainak ehhez adott volt a feladat, hiszen kétgólos győzelmet kellett volna aratniuk riválisukkal szemben.

Az első helyzet a Real Madrid előtt adódott, José Reyes révén próbálkozott a vendég együttes, de a fiatal tehetség nem talált a kapuba. A Puskás Akadémia ezután szép lassan mezőnyfölénybe került, amely aztán helyzetekkel is párosult. A 11. percben Mondovics Kevin lövése épp, hogy elkerülte a jobb sarkot, majd nem sokkal később ismét gólt szerezhetett volna, de Kenéz Kristóf passza nem volt kellően pontos. A kis ivószünet után a Real Madrid játéka felélénkült, Ariel Nkoghe fejesénél pedig szükség volt Bozó Mirkó jó helyezkedésére. Gól nem született az első harminc percben, így parázs második félidőre számíthattunk.

A feladat adott volt, így is jött ki a második játékrészre a felcsúti együttes, amely Kenéz jobb oldali szólója után középre ívelt, azonban a jól érkező Magyarics Erik eltörte a labdát ziccerben. A másik oldalon is adódott nagy lehetőség, José Arévalo vihette Bozóra a labdát, el is rúgta a kapus mellett azt, de a próbálkozás elsuhant a bal kapufa mellett. A spanyolok szép lassan visszavettek a tempóból, a helyzetek javarésze a Puskás előtt adódott, gól azonban nem született, így 0-0-s döntetlennel zártak a felek.

Ez a döntetlen azt jelenti, hogy a Puskás Akadémia a második helyen zárt a B-csoportban, így a Juventusszal küzdhet meg a bronzéremért a hétfői helyosztón, míg a Real Madrid a Sporting CP-vel vívja meg a finálét.

16. Puskás–Suzuki-kupa, A-csoport

Real Madrid CF–Puskás Akadémia 0–0

Vezette: Zierkelbach (Vígh-Tarsonyi, Szalai D.)

Real: A. Gómez – P. Almeida, Ngokhe, Seco, Gascón, J.Reyes, Barroso, Díez, Arévalo, Mena, D. Martínez. Csereként pályára lépett: Pitarch, J. Martínez, Galassi

Puskás Akadémia: Bozó – Cserkuti, Mészáros B., Vitályos, Pál B., Kenéz, Shnaider, Miskolczi, Mondovics, Tiscsuk, Somogyi Á. Csereként pályára lépett: Magyarics, Zahorán, Nagy G.