Mesevilággá alakult a kastélypark Perkátán

November 23-án számoltunk be arról, hogy adventi-karácsonyi hangulat árad a faluban a TEdd SZebbé! (TESZ) csapatának jóvoltából, akik ígértek további meglepetéseket is, és azokat valóra is váltották.

Az adventi várakozás örömébe a falu lakosságának bevonása is cél volt, ezért az elmúlt csütörtökön felhívást tettek közzé Facebook-oldalukon: „Az ünnepek közeledtével szeretnénk egy kicsit mindenkit közelebb hozni egymáshoz. A lehetőségeink korlátozottak, ezért gondoltunk egy nagyot és állítunk egy fenyőfát a kastélyparkban. Szeretnénk, hogy akinek lehetősége és módja van rá, hozzon egy díszt erre a fenyőre! Ez a fa lehetne Perkáta, azaz mindenki karácsonyfája! Éljetek a lehetőséggel, díszítsünk közösen! Nagyszerű lesz látni a lakosság erejét!" Pénteken már állt a fenyő az egyik élelmiszerüzlet-lánc adományaként, s szombaton délelőtt elkövetkezett a cselekvés ideje. A TESZ csapata a falu apraja-nagyjával hozzákezdett a park, illetve a fa feldíszítéséhez, több szponzor támogatásának köszönhetően. Szépítő akciójukról a csapat tagjai így meséltek: „Elképesztő mennyiségű dekorációs anyag kellett. Több száz doboz lett becsomagolva, több kilométernyi szalagra, masnira, csomagolópapírra, drótra, purhabra, festékre, csillámra, kisebb LED-füzérre, mikulás jelmezre volt szükségünk, sőt még daruskocsit is béreltünk… A kreativitás nem ismer határokat, a szaloncukrokat pl. sörösdobozokból készítettük, az ajándékcsomagokhoz különböző méretű dobozokat használtunk fel. Izzósort fűztünk a kastély korlátjára. Élveztük a közös készülődés heteit, és hálásak vagyunk a családjainknak, hogy mindezt tolerálták. Boldogok vagyunk, hogy tetszik az embereknek, és nagyon örülünk annak, hogy azt mondják, ilyen még nem volt Perkátán." A 18 hölgyből álló TESZ-csapat keze munkájának nyomán meseházikó, mesevonat, Mézi család, hatalmas nyalókák és muffinok, szalagok, masnik, gömbök, fények, valamint a falu adventi koszorúja ékesíti a kastélyparkot. Kora estére teljesen átalakult a park. Szentes Kittitől, a fényképek készítőjétől idézek: „Meseszép lett a díszítés, örömmel sétálgattam a masnik, gömbök, girlandok, fenyők között. Igazán kellemes meglepetés fogja érni az idelátogatókat, ugyanis amióta én itt élek, majd 30 éve nem nézett ki így a kastély parkja. Egyszerűen imádom, bárcsak újra kisgyermek lehetnék!" Bízom abban, hogy még nincs vége, és sokan visznek díszeket a falu karácsonyfájára! Remélem, Kitti képeit látva, sokan ellátogatnak Perkátára, hogy sétáljanak egy nagyot a feldíszített településünkön, megismerve a valóságot!