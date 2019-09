Ókori várost dúlt fel Daniel Craig

Az új James Bond filmben főszerepet alakító színész a napokban érkezett meg a helyszínre, ahol már el is kezdték a forgatást.

Fenekestől felforgatta az ősi délolasz városka, Matera életét a huszonötödik James Bond-film stábja – írja a Bors.

A főszerepet ötödször és utoljára alakító Da­niel Craig a napokban érkezett meg a helyszínre, és hatalmas tömeg várta, a település apraja-nagyja kivonult a kanyargósan futó, szűk utcákra, hogy láthassa a brit filmsztárt. Craig nem is tétlenkedett sokáig, már másnap elkezdte a forgatást, olyan látványos jeleneteket felvéve, hogy a városka lakóinak tátva maradt a szája.

A legutóbb kiszivárgott fotókat látva biztosra vehető, hogy az egyik legbrutálisabb Bond-film kerül 2020 áprilisában a mozikba.

A képeken a színész művérrel borított arccal látható, egy videó pedig azt örökítette meg, hogy Craig kaszkadőrje miként vetette a mélybe magát Matera hídjáról.

A Nincs idő meghalni című, jubileumi 007-es produkció egyébként nemcsak azért készül lassabban a tervezettnél, mert Craig térde korábban megsérült, és több műszaki baki is hátráltatta a forgatást, hanem azért is, mert Cary Fukunaga rendező többször is átíratta a forgatókönyvet. Ezek után az egész stábot meglepte, hogy a munka sokszor azért áll, mert a direktor Daniel Craiggel együtt átalakítja a párbeszédeket, hogy természetesebbnek hangozzanak a színész szájából.

„Ez nem a normális munkamenet, ilyenkor már nem szoktak változtatni a forgatókönyvön” – panaszkodott egy stábtag a Daily Mailnek. „Abban azonban már most biztos vagyok, hogy ez lesz a legcsiszoltabb produkció a Bond-filmek történetében” – tette hozzá.

A barlanglakásairól híres olasz kisváros lakói örülnek, hogy az ősi romok szolgáltatják a Bond-film legizgalmasabb jeleneteinek „díszleteit”, ugyanis a forgatás négyszáz embernek ad munkát, ráadásul a mozi hatalmas hírverést csap a festői településnek, ami fellendítheti a turizmust.