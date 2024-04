Sláger a Garzon

„Tavaly összesen 373 millió forint értékben adott át bútort a kereskedelemnek a Székesfehérvári Bútoripari Vállalat. A korábbi évekhez képest az idén terveznek először jelentősebb többlet termelést: várhatóan 25 millióval nő a termelési érték.” – írta a lap 1984-ben, ezen a napon.

Így folytatta az újságíró: „Továbbra is a Garzon-család, a G 79-es és G 81-es szekrénysor, valamint az Alfa irodabútor tagjai adják termékeik többségét. A kereskedelmi forgalom tanúsága szerint népszerű lett a hazai piacon is a jugoszláv kooperációban gyártott Varadin szekrénysor. Az idén elkezdődött a (nemrég bemutatott) Zsóka ifjúsági bútor sorozat gyártása, amelyből az itthoni bútoráruházakon kívül a szomszédos Csehszlovákiába is visznek. Ezzel a nagyobb gyerekek részére bútorozható be – igény szerint egy vagy két heverővel – a szoba. Tavaly a termelési értéknek valamivel több mint a 10 százalékát könyvelhette el nyereségként a vállalat. Az idén, a növekvő költségek miatt, csak további szigorúan takarékos gazdálkodással érhetnek el hasonló, vagy esetleg jobb nyereségszintet. Ennek érdekében már nemcsak az anyaggal kell még gondosabban bánni, de kiemelt feladat – a hatékonyabb termelés érdekében – a takarékos költséggazdálkodás is.”

Vetik a kukoricát

„Április közepén megkezdték Fejér megyében a kukorica vetését, mivel ideális hőmérsékletűre melegedtek fel a talajok. A mezőgazdasági szövetkezetben, a volt állami gazdaságokban és a magánvállalkozók földjein – mint azt Fürst Józsefnétől, az FM Fejér Megyei Földművelésügyi Hivatalának illetékesétől megtudtuk, hetvenötezer hektáron termesztenek összesen kukoricát. Ez nagyjából azonos a több évi vetésterülettel, egy kicsit csökkent csak a csökkenő állatállomány abrakigényével szinkronban. Sajnos csak kevesen kapták meg a Mezőgazdasági Fejlesztési Alapból megpályázott és elnyert összegeket, így nem sok gépet tudtak vásárolni tavaszig a magánvállalkozók. Lassan befejezéshez közeledik a napraforgó vetése, harmincezer hektárnyi terület lesz idén megyénkben, cukorrépából pedig ötezer hektár. Mák, lencse és mustár bővíti a vetésterületet.” – olvashatjuk az 1994-es lapszámban, mi ezen a napon jelent meg.