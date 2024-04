Mintegy kétszázan jelezték részvételüket a szakmai tanácskozáson, amelyre 2012 után második alkalommal került sor Székesfehérváron. Az 1974-ben alakult szekció a tudomány fejlődésével éppen abban az évben vált szét és lett a gyermekneurológia és gyermekpszichiátria önálló szakág. Azóta a konferenciáit is önállóan szervezi a Magyar Gyermekneurolóiai Társaság, melynek elnöke, Hollódy Katalin, a PTE tanszékvezető egyetemi tanára a megnyitón kiemelte, az elmúlt 50 évben mind a diagnosztikai módszerekben, mind a gyermekek számára nyújtható terápiás lehetőségekben nagy és pozitív változások következtek be. – A diagnosztikában az újfajta képalkotó vizsgálatokat, elsősorban a mágnesesrezonancia (MRI), a molekuláris genetikai és a videó-EEG vizsgálatokat emelném ki, mint a legmeghatározóbbakat. De sok változás történt a kezelések terén is, ma már jóval több módszer és terápia áll a rendelkezésünkre. Az egyik legnagyobb előrelépés talán az SMA-val született gyermekek kezelési lehetősége. Itt említeném meg, hogy tavaly óta erre a betegségre is szűrjük az újszülötteket, aminek köszönhetően több mint tíz ilyen babát találtunk. Az ő kezelésük már megkezdődött, így tünetmentesen élhetnek majd – mondta el az elnök, aki hozzátette, mindig jó, ha sikerül egy-egy kihívást megoldani, de rengeteg feladat áll még a gyermekneurológusok előtt is, hiszen mintegy 7 ezerre tehető azon ritka betegségek száma, amelyek nagyon sok embert érintenek világszerte. Van tehát miről beszélni a szakembereknek a – szám szerint 48. - konferencián is.