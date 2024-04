Még a februári testületi ülésen döntöttek a vértesboglári képviselők arról, hogy megszüntetik az Általános Művelődési Központot, amit annak idején gazdasági megfontolásból hoztak létre az óvoda és a művelődési ház, illetve a könyvtár összevonásával. Ekkor lett az óvodavezető egyben a művelődési ház vezetője is, aki vállalta a falu kulturális életének koordinálását. – Az egyesített intézmény további fenntartását alapjában véve azért kellett megfontolnunk, mert megsokasodtak az intézményvezető feladatai. Ennek egyik oka, hogy nincs elég óvónőnk, ezért a vezetőnek is nagyobb részt kell vállalnia a mindennapokból. Ugyanakkor, amióta Jersey Dia vette át a művelődésszervezői feladatokat, felpezsdült az élet a kultúrházban, megszaporodtak a programok, az események. Ez természetesen jó, ám ez az ÁMK vezetőre is több felelősséget és feladatot rótt – magyarázta Sztányi István polgármester, aki azt is elismerte, hogy az ÁMK vezetője elsősorban óvodavezető, aki szakmailag az óvodapedagógiához ért jobban.

A képviselő-testület ezért februárban úgy döntött, megszűnteti az ÁMK-t, amelynek részleteit a keddi ülésen tárgyalták. Ennek értelmében az óvoda a következő nevelési évtől Boglárka Óvoda néven, önálló intézményként folytatja, a művelődési házat és a könyvtárat pedig visszaveszi az önkormányzat és szakfeladat keretében működteti tovább, vagyis nem lesz külön vezetője. A művelődésszervezői feladatokat a könyvtár és a ház esetében továbbra is Jersey Dia látja el. Azt is tervezik, hogy a művelődési ház szintén új nevet kap, arról azonban, hogy hívják, csak később döntenek.