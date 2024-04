Fehérváron született és kezdett hokizni, a sportágválasztás egyértelműnek tűnt, hiszen édesapja, Kóger István válogatott jégkorongozó volt, nyilvánvalónak számított, hogy fia is ezt választja, ugyanis Dani alig néhány évesen már a jégen tipegett a Raktár utcában. Salzburgban töltött két évet, itt vált felnőtté, majd hazatért a Volánhoz, Amerikai kalandok következtek, négy idényt húzott le több mint tíz csapatnál az Egyesület Államokban, majd a Fehérvár AV19-hez szerződött. Két éve igazolt Brassóba, a most zárult szezonja amolyan all in lett, mindent megnyert csapatával. A hétvégén a vadonatúj, impozáns fehérvári csarnokban köszöntötték, ugyanis a válogatottban jelen állás szerint többet már nem lép pályára.