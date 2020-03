Van egy régi mondás: ha az élet citromot ad, hát készíts belőle limonádét! Tudom, akit elkap a betegség, esetleg a szerettei közül fertőződik meg valaki, azt nehéz arra biztatni, hogy nézze a történtek jó oldalát, mint ahogy azt is nehéz lenne erről meggyőzni, aki a járvány miatt elveszíti az állását. Tragédia tragédia hátán, és sajnos a szakemberek szerint még csak az elején tartunk.

Mégis, erre a limonádéra szükségünk van. Pszichológusok sora beszél a kényszerű otthonlét előnyeiről, amelynek az a lényege, hogy újra felfedezhetjük a családtagjainkat, a mindennapos rohanás lefékezésével jobban odafigyelhetünk egymásra. Mások a környezet megtisztulását üdvözlik, és folytathatnánk a sort – a kérdés csupán az, hogy mindezért mekkora árat kell majd fizetnünk, ám ez az, amit ma még senki sem tud megmondani.

Az egyik közösségi oldalon láttam egy mémet, amely egy férfi töprengéséről szól. Nagy sportrajongó, élete nagy részét a képernyő előtt tölti, és most, hogy nincsenek közvetítések, nézi a lakásban sürgő-forgó hölgyet, és azon tűnődik, hogy bizonyára ő a felesége, és nagyon kedves asszonynak látszik. Itt és most, ezen a hasábon nem tisztem az elidegenedés társadalmi kérdésének a boncolgatása, pusztán

ki kell mondani a nyilvánvalót: az életünk megváltozik, ha tetszik, ha nem.

Szűkebb területünkön, a sportnál maradva, ez például arra a lehetőségre is rávilágít, hogy a sport iránti rajongásunkat ezúttal nem mások sportolásának a nézésével fejezzük ki, hiszen nincs is mit nézni, hanem a saját testünk edzésével. Erre buzdító jelszavak is tömegével bukkannak fel a virtuális közösségi térben, ám erre is igaz, hogy könnyebb mondani, mint megcsinálni. A nyilvános edzőtermek egy része ki sem nyit manapság, amelyik mégis, az 15 órakor bezár, és nem lehet bejutni az uszodákba sem.

A dühöngőkbe vagy a parkokba ki lehetne menni focizni, de az is társas összejövetel, egyáltalán nem tanácsos, emiatt a tornatermek ajtaja is zárva van a nagyközönség előtt. Maradnak az egyéni sportok, mint például a kocogás, jobbaknál a futás, és a tömegközlekedés helyett például határozottan ajánlott a kerékpározás.

Mindegy, csak mozogjunk valamit, az is színesíti a kényszerű otthonlét idejét. Ásványvizes palackok is megteszik súlyzó helyett, a tornához elég néhány négyzetméter, talán nagyobb bicepsszel és feszesebb hassal kecmergünk ki majd a járvány sújtotta helyzetből. Lehetünk kreatívak, kitalálhatunk és felhasználhatunk bármit – így biztosan könnyebb lesz kibírni.