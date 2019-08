Továbbra sem tudnak hibázni

A labdarúgó Merkantil Bank Liga harmadik fordulójában újabb győzelmet aratott az Aqvital FC Csákvár.

Mindkét együttes nagy reményekkel vágott neki a találkozónak, hiszen mind a hazai, mind a budafoki oldalon a kétmeccses győzelmi széria továbbnyújtása volt a kitűzött cél. A hét órai kezdéshez képest verőfényes napsütésben indult útjára a labda a Terstyánszky Ödön Sportközpont gyepén, ahol már a kezdő sípszó pillanatától érezni lehetett: szoros, kiélezett összecsapásra lesz kilátás. Ennek megfelelően sorjáztak a helyzetek mindkét oldalon, ami fél órányi játékot követően egy gyors gólváltást eredményezett: előbb Baracskai Roland szerzett vezetést a hazaiaknak, majd Szabó Máté, a vendégek kiváló formában futballozó csatára szerezte meg idei harmadik gólját a harmadik mérkőzésen, 1-1.

A fordulást követően is maradt a nagy iram, és ami még fontosabb, a rendkívül szervezet, gyors és pontos csákvári játék. Ennek eredményeként az 56. percben ismét magához Sipos Zoltán kajla lövése Mészáros Dávid elé került, aki finoman elpöccintette a játékszert a budafoki hálóőr, Kovács Zoltán mellett, 2-1. A bekapott gól feltüzelte a látogatókat, egymás után dolgozták ki a helyzeteket a csákvári tizenhatoson belül. Villámgyorsan egyenlíthettek is volna, a 61. percben három budafoki állt a hazai ötös vonalán, ám Markek és a védelem együttes erővel hárítani tudott. Paprikás hangulat uralkodott az utolsó perc során, aminek következtében egyre többször a közönség kereszttüzébe került a játékvezetői hármas.

Skribek Alen ekkor is igen agilisan játszott, jó labdákkal vétette észre magát. A háromperces hosszabbítás második percében azonban mással is kitűnt Skribek, akinek a sokadik odarúgást követően eldurrant az agya, és a félpályánál hátulról csúszott oda ellenfelének piros lapot érő módon. Az eredmény ezt követően már nem változott, harmadik mérkőzését is megnyerte a Csákvár, amely így pazar rajtot vett az egy hete tartó bajnokságban. – Nehéz mérkőzésre számítottunk, és még annál is többet kaptunk. Igazi ki-ki meccs volt, a végsőkig nem lehetett tudni, hogy ér majd véget. Ezzel együtt úgy érzem, hogy jól játszottunk, a csapategység volt a mai siker titka – nyilatkozta a lefújást követően Visin­ka Ede, a csákváriak vezetőedzője.