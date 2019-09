Továbbra is veretlen a DAB

Az Erste Liga 3. fordulójában a Dunaújvárosi Acélbikák magabiztosan játszva győzték le a DEAC-ot.

Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC 4-1 (1-0, 0-0, 3-1)

Dunaújváros, 600 néző

Vezette: Haszonits, Gangel, Mizsák, Fényi

DAB: Hughson – Kovács B. Z., Vuorijärvi 1, Azari (1), Dansereau 1 (1), Mazurek 1 (1) – Baker (1), Lendák, Silló, Somogyi B. (1), Turcotte 1 – Dósa, Hruby, Németh P., Pinczés O., Subotic – Raduly, Weninger, Gebei G., Gulácsi, Tamás I. Vezetőedző: Miros­lav Ihnacak

DEAC: Hetényi Z. – Fil­brandt, Ph. Kiss, Izacky, Novotny, Sági M. – Léránt, Vokla, Daloga, Hári N., Piaták – Mestyán, Sándor, Berta, Kulesov, Molnár D. – Mazzag, Salló B. Edző: David Musial

Két forduló után két pontveszteség nélküli, a nyár folyamán újjáépített csapat találkozott pénteken este. Az pedig már csak külön fokozta az összecsapás pikantériáját, hogy eléggé nagy volt az átjárás, mindkét csapatban voltak olyan játékosok, akik az előző szezonban még vetélytársukat erősítették. A debrecenieknél szerepel ugyanis idén Léránt René, valamint Mestyán István is, míg Kovács Bronson Zoltán, Nico Vuorijärvi, Silló Arnold és Hugo Turcotte a DEAC mezét cserélte idén újvárosira.

Az első húsz perc nagy küzdelmet, de csak egy találatot hozott, a 17. percben Azari Zsolt előkészítése után ember­előnyből Vuorijärvi vette be Hetényi Zoltán ketrecét, 1-0.

A középső harmad páros kiállítással indult, és utána a folytatás is rendkívül kiegyenlített játékot hozott. A kapukat az első játékrésszel szinte azonos lövési aránnyal célozták, bár ebben a DEAC vezetett 33-31-re a záró húsz percet megelőzően. Aztán ezen az arányon a pihenőt követően gyorsan javítottak az Acélbikák, a 41. percben David Mazurek passzából Keegan Dansereau növelte a piros-fehér vezetést, 2-0. Még jóformán fel sem álltak a csapatok a középkezdéshez, 16 másodperc múlva Turcotte verte be Somogyi Balázs átadását, 3-0. Majd újfent előnyből az 51. percben Mazurek is feliratkozott a góllövők közé, eldöntve a csatát, 4-0. A hajrához közeledve még megrázta magát Vladis­lav Kulesov, megszerezve csapata becsületgólját, 4-1.