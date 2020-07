Tovább erősödik a svéd hátország

A jégkorong Erste Liga nyitányára készülő Dunaújvárosi Acélbikák leszerződtették a tavaly kiváló idényt futó Kristoffer Pihlqvist a Hokiklub Budapesttől.

Az egyaránt hátvéd pozícióban jégkorongozó Daniel ­Nilsson és Oskar Brändström érkezését követően ezúttal csatárposztra hozott svéd játékost a DAB szakmai vezetése, ráadásul nem is akárkit. A fiatalokra építő KMH egyik vezéregyénisége tette át székhelyét Újvárosba, Pihlqvist a legutóbbi idény során 42 mérkőzésen 32 pontot gyűjtött össze, 19 gól és 13 assziszt formájában.

– Örömmel jelentem be, hogy a következő szezonban Dunaújvárosban játszom majd. Nagyon izgatott vagyok, és alig várom, hogy találkozhassak a szurkolókkal a csarnokban. Egy nagyszerű évnek nézünk elébe, augusztusban találkozunk! – üzente Pihlqvist a DAB drukkereinek.

A 27 esztendős támadó erős alapokkal rendelkezik, a svéd topcsapatnak számító HV71 utánpótlásában nevelkedett. Ezt követően már a felnőttek között a harmadosztálynak számító Division 1-ig jutott szülőhazájában, ahol 202 találkozó során 87 pontot szorgoskodott össze – 41 gól, 46 gólpassz volt a mérlege.

Bizakodóan várhatják tehát az új szezon indulását a dunaújvárosi hokiszurkolók, hiszen amellett, hogy sikerült kiépíteni a svéd kontingenst, korábban Mestyán István is aláírt az Acélbikákhoz. Szerződéshosszabbítás terén is jól állnak Azariék, a holtversenyben házi pontkirály David Mazurek mellett Keegan Dansereau és Németh Péter is újfent elkötelezte magát a DAB mellett.