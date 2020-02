Teljes szakmai stábbal készülhet a Fehérvár Enthroners a megmérettetésekre

A Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapatának vezetőedzője, Jim Ward is visszatért a városba, hogy folytassa együttese felkészítését.

Egyre közeledik a szezon­nyitó a Fehérvár Enthroners játékosai számára, mostantól pedig teljes szakmai stábbal készülhetnek a megmérettetésekre. A texasi Jim Ward második szezonját kezdi majd a Koronázóknál, ám nem lesz egyszerű dolga felülmúlni múlt évi teljesítményét: első nekifutásra magyar bajnoki címig és osztrák divízió IV-es győzelemig vezette csapatát. Idén plusz kihívásként megjelenik a CEFL (Közép-Európai Amerikaifoci-Liga) is, amelynek első körében az osztrák első osztály egyik kirakatcsapatával, a Graz Giantsszel került össze a fehérvári alakulat. Azonnal bele is veti magát a munkába Ward edző, a keddi megbeszélést követően szerda este már edzést vezényel fiainak a First Fielden.

A felnőttek mellett az utánpótlás is megkezdte már a munkát, akik a tavalyi, kevésbé jól sikerült szereplést szeretnék feledtetni. Pál Tibor Kornél, az egyesület elnöke irányítása mellett készülnek már a fiatalok, de fejlődésüket az amerikai játékosok, valamint Péter Csaba, a felnőtt csapat linebackere is segíti majd a jövőben – a toborzás pedig folyamatos.