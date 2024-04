A külkapcsolatokkal rendelkező önkormányzatok döntő része a partneri viszony értelmét többek között az információ- és tapasztalatcsere mellett egymás kultúrájának megismerésében, új ismeretségek kötésében, valamint a sportkapcsolatokban és a határon túli magyarok segítésének lehetőségében látja. Cser-Palkovics András polgármester a szerződés aláírásakor (2011) úgy nyilatkozott, hogy „[…] amikor egy évvel ezelőtt a fehérváriak bizalmából Székesfehérvár vezetését megkaptuk, akkor azt a célt is kitűztük magunk elé, hogy Szent István városaként azt a történelmi szerepből fakadó feladatot és felelősséget is vállaljuk, amit Székesfehérvár vezetése és irányítása számunkra meghatároz. Ebben kiemelt szerepet kell kapjon a határon túli magyarsággal, a székelyekkel való együttműködés. Nem elég nekünk fehérváriaknak arról beszélni, hogy a nemzet történelmi fővárosa Székesfehérvár, ha ezt nem tudjuk tettekkel, a lélek erejével napi szinten is megmutatni” – idézi szavait a Székelyhon.ro. Az azóta eltelt évek azt bizonyították, hogy az akkor megfogalmazott remények mára valósággá váltak, sőt további termékeny talajt biztosítanak a két város közötti kapcsolódás számára.

A gyakorlatban a testvérvárosi kapcsolat a két város között interakciót, információcserét jelent, és olyan embereket, akik biztosítják ezek áramlását, működését. – A Székesfehérvár és Csíkszereda között az önkormányzatok részéről aláírt testvérvárosi szerződés csak az első lépés volt, és ezt a megteremtett keretrendszert elsősorban a civil szervezetek közötti együttműködések teszik élővé. Számos példát lehet erre hozni, akár az Alba Regia Táncegyüttest, akár a Székesfehérvári Fúvószenekart, akár a Fehérvári Futballfesztivált, és folytathatnánk a sort. Gyergyószentmiklóssal a Gac-oldalban hősi halált halt katonák emlékének őrzése köt össze bennünket, a közeli Csíkcsomortánban pedig minden évben a Versünnepes fiatalok táboroznak, töltekezve az erdélyi kultúrával, értékekkel, és ismerkedve az emlékhelyekkel – ismerteti Deák Lajosné Zsuzsa önkormányzati képviselő, aki tanácsnokként aktívan részt vesz a szervezetek és intézmények közötti kapcsolatépítésben. – Mióta Csíkszereda testvérvárosunk, azóta az élet számos területén született együttműködés. A kintiek tartanak magyar napokat, Székesfehérvárról pedig sokan mennek az Ezer Székely Leány Napja fesztiválra is. Mindemellett a cégek között is születtek gazdasági kapcsolatok. Nagyon sok fehérvári látogat el a Csíksomlyói búcsú miatt a szakrális jelentőségű kegyhelyre. Emellett Csíkszereda környéki három településen iskolai együttműködések keretében a város rendszeresen visz magyar nyelvű könyveket a helyi könyvtárakba. A határon túli magyarsággal kapcsolatos feladatok tanácsnokaként kiemelten figyelek a gyermekek, oktatási intézmények közötti kapcsolatépítésre, a Határtalanul program is sok osztálynak ad lehetőséget ennek a tájéknak a megismerésére. A legfontosabb üzenet az, hogy összetartozunk. Fontos a magyarság megőrzése. A magyarságukban rejlő értékeket és kincset segíthetünk megőrizni – emeli ki az önkormányzati képviselő.

A fehérváriak, sőt talán az ország közbeszédének tárgya is volt az elmúlt napokban átadott Alba Aréna, amely méltó helyszínt kínál a jégkorong sportnak, amely még Csíkszeredával is mutat közös vonásokat, szálakat. – A Székesfehérvár–Csíkszereda kapcsolatnak a jégkorong ágyazott meg, bár voltak kulturális jellegű cserék is a két megyei jogú város között. Elég sok csíki ember dolgozott azért, hogy a székesfehérvári jégkorong feljebb lépjen, ennek a farvizén Bocskai Gábor úrral és a jégkorong-barátokkal már régen kialakult egy gyümölcsöző kapcsolat, ez csúcsosodott ki végül ebben a szerződésben. Az egyik meghatározó momentum az volt, amikor Csíkszereda focicsapata belépett a 2004–2005-ös idénybe a Magyar Bajnokságba, akkor még közelebbi szálak fonódtak Székesfehérvár és Csíkszereda élete között – mondta Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda akkori polgármestere, aki annak idején úgy fogalmazott, hogy megihlette Székesfehérvár városa és a csíkszeredai ember otthon van Székesfehérváron. Mindez nemcsak a sport terén kötött kapcsolatoknak köszönhető, hanem a kultúrának is; 2008-ban például Csíkszeredából érkezett Székesfehérvárra a Zsögödi Nagy Imre-vándorkiállítás. Az eddigi kapcsolódásokat elnézve pedig biztosak lehetünk abban, hogy a két város közötti szálak tovább erősödnek és újak is képződnek, tovább növelve az együvé tartozás érzésének értékét.