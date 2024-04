Néhány éve alakult az egyesület, mégis viszonylag rövid idő alatt sikerült belopniuk magukat az emberek, a környékbeliek életébe. Mit gondol, mi lehetett a siker kulcsa?

– A Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület 2024-ben ünnepli az 5 éves jubileumát. Az elmúlt években célunk olyan színvonalas programok megvalósítása, amik erősítik az itt lakók identitástudatát, lokálpatriotizmusát, és létrehoz egy olyan társadalmi megmozdulást, ami megőrzi, ápolja és továbbadja a helyi értékeket. Szeretnénk a nagyszüleink meséiből ismert régi közösségi programokat és tereket újra hagyománnyá tenni, bevonva a falu összes polgárát tekintet nélkül nemre és korra. Szándékunkban áll az idősebbeket újra közelebb hozni a fiatalokhoz, enyhítve a 21. században kialakult generációs szakadékot. A megvalósítandó programjaink, közösségi tevékenységeink segítségével szeretnénk, ha a különböző generációk újra együtt tevékenykednének egy jobb és nemesebb cél érdekében, ami meghatározná a falu életét a következő évtizedekben. Sikerünk kulcsa számos tényezőn múlhat. Fontos, hogy az egyesületünk tagjai elkötelezettek legyenek a közösen kitűzött célok iránt, és hogy együttműködjenek egymással. Az egyesület tevékenységeinek széles körű népszerűsítése, a közösségi kapcsolatok építése, valamint a hagyományok ápolása és továbbadása is kiemelkedő fontosságú.

És ha már itt járunk: május 1-jén egy különleges eseménnyel készülnek, amelyet már több évtizede megrendeznek a faluban. Mit jelent a Zenés ébresztő a mezőszilasiaknak?

– Az ország számos pontján ébresztik a lakosokat a helyi zenészek május elsején. Mezőszilason is a hosszú évek alatt hagyománnyá vált az ébresztés ilyen formája. A zenészgenerációk egymásnak adták át és évről-évre boldogságot csempésztek a lakosok életébe. Cseh Dávid és Kutasi Dániel egészen fiatal koruk óta ápolják a hagyományt és muzsikálnak a Zenés ébresztő alkalmával. Mindig öröm számukra átélni a Szilasi lakosok szeretetét, ezért ezt a hagyományt a fiúk nagyon a szívükön viselik, így a tavalyi évtől az egyesületünk és a Miska-hegyi Néptánccsoportunk lány tagjai is úgy döntöttek, hogy viseletbe öltöznek és csatlakoznak a fiúkhoz. Most már a lányok is tudják, hogy mennyire felemelő érzés átélni a Zenés ébresztőt.

Fiatalos lendülettel vágott bele a kampányba Varga Dorina csapatával.

Fotó: Zsana photography

Érezni lehet, hogy mennyire fontos Önnek a települése, ezért is gondolta, hogy elindul ilyen fiatalon a választáson polgármester-jelöltként? Mi motiválta erre?

– Gondolataim között régóta szerepelt az indíttatás, hogy szeretnék Mezőszilas fejlődésében aktívabban részt venni. Az utóbbi években civilként számos program lebonyolításában segítettem. Együtt dolgoztam az önkormányzattal, iskolával, óvodával, idősek otthonával, civil szervezetekkel. Szeretnék pozitív változást hozni a közösségünk életébe, hogy javíthatni tudjuk a falunk infrastruktúráját és a szolgáltatásait, hogy jobb életkörülményeket teremtsenek a lakosok számára. Mezőszilas gyönyörű természeti és történelmi adottságokkal rendelkezik, melynek nagy része kihasználatlan és ismeretlen a lakosok számára is. Változtatnunk kell és meg kell mutatnunk, hogy a mi kis falunk egy igazi kincs Mezőföld szívében. A felsorolt gondolatok egyesületünkön belül több tagunkban is megfogalmazódott. Összefogással és közös célokkal többet tehetünk településünkért, ezért a polgármester választás mellett, képviselő testületi tagként is indulok Cseh Dávid, Kutasi Dániel, Gyarmati Helga és Varga Bianka egyesületi taggal együtt.

Egy település, amit mindenki másért szeret. Önnek mit jelent ennek fényében is Mezőszilas?

– Otthont. Egy helyet, ahová mindig hazatértem, ahol ismerős minden ember, az utcákon ismerős arcok mosolygós tekintetével találkozom. A legfontosabb emberek az életemben, mind itthon vannak Mezőszilason. Számomra ez a csodálatos település, ahol gyermekkori emlékeim és élményeim gyökereznek, és ahol családom és az ősök nyomai nyomon követhetők. Településünk szeretete nem csupán egy hely iránti ragaszkodást jelent nekem, hanem az összetartozás érzését, identitást és az otthont is magában foglalja. Sok évig éltem kollégistaként a Balaton partjain, de egyszer sem éreztem azt, hogy nekem a jövőm máshol lenne, mint Mezőszilason. Számomra falunk jelenti az életem kezdetet, jelenét és végét.