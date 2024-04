Szombatra visszatért a tavaszias idő, és ez sokakat csábított a szabadba, így az Aszalvölgyi piknikre is, amelynek középpontjában a sport, a mozgás állt. Közös edzésekkel, aerobikkal és anya-lánya jógával indult a program, ezzel párhuzamosan a gyerekek az akadálypályán tették próbára ügyességüket, miközben az ugrálóvár és a babajátszó is hamar megtelt apróságokkal.

Fotó: Lőrincz Miklós / SZKKK

A rendezvény helyszíne, a Túrózsáki úti szabadidőpark alapból is jól felszerelt, hiszen futópályák, kosár- és focipálya, játszótér, fitneszpark és rehabilitációs sportszerek állnak a mozgás kedvelőinek rendelkezésére, de ezek mellé a város egyik népszerű fitneszterme további edzőgépeket is hozott, valóságos konditeremmé változtatva a fitneszparkot. Már a rendezvény kezdete előtt is sokan próbálgatták ezeket az eszközöket, amelyekhez szakértő segítséget is kaptak a fitneszterem edzőitől, akik az ökölvívás, a testépítés, a funkcionális és az általános erőnléti edzés alapjaiba is örömmel vezették be az érdeklődőket.

A sportolás mellett a rendezvényen a kineziológiai tapaszok használatával is meg lehetett ismerkedni, ezt az eszközt legtöbbször tartásjavításra, fájdalomcsillapításra, kismama hastámasztásra, végtag vizesedésre és „szétnyílt” hasizom regenerálására használják.

Fotó: Lőrincz Miklós / SZKKK

A programon kilátogatott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki nemcsak az edzőkkel és a hozzá kérdésekkel fordulókkal beszélgetett, de egy időre beszállt a focipályán folyó meccsbe is. Ugyancsak részt vett a rendezvényen Deák Lajosné önkormányzati képviselő.

Más típusú mozgásra, táncra csábított az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Junior csoportja: a Sipos Dániel és Palánki Réka vezetésével működő csoport előbb bemutatót tartott, majd táncházba invitálta a jelenlévőket. A Batyu Színház a Mesemalac című előadását hozta el a gyerekközönségnek, a nap zárásaként pedig DJ Kátai szórakoztatta a közönséget. - olvasható az ÖKK közleményében.