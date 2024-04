Legutóbb 2016-ban találkozott a rájátszásban az Alba és a Szolnok. Erről az Olajbányász szurkolóinak vannak jobb emlékeik, ezen próbál most javítani a fehérvári gárda, amihez az első lépést meg is tették.

A nyolc évvel ezelőtti párharcban pályára lépők közül Vojvoda Dávid most is ott volt a parketten, igaz pont a másik csapat mezében.

A nyitány ideges hangulatban sok kihagyott dobással kezdődött, de fordulatokban sem volt hiány. Ahogy kicsit elhúzott volna a hazai gárda, mindig előhúzott valamit a kalapból a Szolnok. Félidőben vezetett is kettővel, de a harmadik negyedben rendre eredményesen játszó Alba most is nagy energiával indította a második félidőt, kialakult a két-három labdányi különbség, és végül a hajrában rendkívül sok hibával játszó Szolnoknak a végére nem maradt lehetősége a győzelemre. Az Alba 92-83-ra hozta az elsőt, a keddi folytatáson már a Szolnokon lesz a nyomás.

– Gondoltuk, hogy nagyon nehéz és kemény mérkőzés lesz egy olyan csapat ellen, amely támadásban és védekezésben nagyszerűen szervezi a játékot. Az első félidőben problémáink voltak alsó poszton, illetve küzdöttünk a faultokkal. A harmadik negyedben feljavult a védekezésünk, sokkal jobban játszottunk és nagyobb nyomást helyeztünk az ellenfélre. Van néhány dolog, amiben fejlődnie kell a csapatnak, de nagyon boldog vagyok és büszke a srácokra. Szolnokon nagyon nehéz nyerni, okosan kell majd játszanunk. Megpróbálunk ismét győzni, élvezni az elődöntő hangulatát és élni a lehetőségeinkkel.– nyilatkozta Jandro Zubillaga vezetőedző.

– Ez egy komoly mérkőzés volt, mindenki nagyon sokat tett bele ebbe a meccsbe, igazi csapatként tudtunk nyerni. A védekezés – főleg szünet után – jól működött, támadásban labdajáratásban tovább kell gyorsítanunk a játékunkat – értékelt az irányító Siyani Chambers.