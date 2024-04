Legutóbbi élményünk nem mondható jónak a japánokról, hiszen februárban az olimpiai selejtezőn a Tüskecsarnokban megleptek minket, és 2-1-re nyertek. Persze azóta tudjuk, hogy válogatottunk legjobb csoportmásodikként mentőövet kapott, miután hivatalossá vált, hogy a fehérorosz válogatott nem indulhat az augusztusi körben.

De ami még inkább összezavarhatott mindenkit, hogy a torna nyitómeccsén Dél-Korea 4-2-re verte az elitből tavaly kiesett, és a visszajutásról álmodozó Szlovéniát.

A kapunkban Bálizs kezdett, az első sorban a Varga, Hári, Sofron első támadótrió együtt maradt, Erdély Csanád Sebők Balázs és Papp Kristóf mellé került a második sorba, Galló pedig a negyedikbe.

Lendületes kezdés után rossz ütemű cserénket használták ki a japánok, Mihálynak szabálytalankodnia kellett. Ennek köszönhetően érkezett is az első Bálizs Bence védés. Nem lett belőle baj, mert egy japánnak csapódott magasra a botja ütközés közben. A fél percnyi 4 a 4 alatt is felálltunk, két Sofron-bombát is blokkolnia kellett az ellenfélnek, aztán Varga lövésénél védett Nariszava. Hogy folyamatosan észnél kell lenni, arra egy villámgyors japán kontra emlékeztetett minket, pillanatok alatt a védelmünk mögé kerültek, a visszasprintelő Papp mentett óriásit. A 8. perc végén szépen járt a korong, Hári Szabó Bencéhez fordított, az ő lövése még lejött a blokkról, de Varga fordulásból betette az első felnőttvilágbajnoki gólját, 1-0. Megnyugtatott minket a vezető találat, mi irányítottunk, míg a japán kiugrásoknál rendre biztosított valaki hátul. Egy éles szögből leadott veszélyes Sebők-lövés után a túloldalon Hanzava helyzeténél Bálizsnak kellett védenie. Sofron kiállítása miatt emberhátrányban fejeztük be a harmadot, de kivédekeztük. Egygólos vezetéssel mehettünk pihenni, biztató volt amit láthattunk.

A középső harmadot is létszámhátránnyal indítottuk, Erdélyen esett át egy japán, persze ezt is befújták, ezt is kivédekeztük, de itt már voltak komolyabb tűzijátékok a kapunk előtt, komoly Bálizs-bravúsokkal. A kiegészülés után Papp és Erdély, majd Varga és Sebők játszott szépen lövésig egy helyzetet. A 34. percben közel álltunk a gólhoz, Stipsicz indult meg a a balszélen, türelmesen kivárt de a lövés a kapuvasat csengette meg. A harmad hajrájában végre mi is kaptunk egy előnyt, jött is egy Papp- és egy Nilsson-bomba, aztán egy villámgyors japán megugrás, Bálizs kritikus pillanatban védett nagyot.

Jól indult a harmadik harmad is, végre összejött a második magyar gól. Ortenszky az alapvonal mögül Terbócshoz passzolt, aki nem élete legjobb lövését küldte kapura, de a korong így is utat talált Nariszava lábai között a gólvonal mögé, 2-0. A harmadik sor tehát betalált, és kis híján a negyedik is, Galló szerzett korongot, Nemes fonákkal tette rá, a Nariszaváról kipattanót Sárpátki kotorta kapura, de a japán kapus visszavetődve a bárddal hárított. Ezután elkövettünk két felesleges szabálytalanságot, Fejes lerántásért, majd Varga Balázs lökte el bottal ellenfelét. Utóbbit ki is használták az ázsiaiak, bár Fortunát is be kell írniuk a pontszerzők közé, mert Nakadzsima lövése Nilsson korcsolyájáról a kapunkban kötött ki, 2-1. Nem volt időnk megnyugodni, mert Furuhasi tört kapura jobbról a védőink mellett, majd éles szögből fonákkal lőtt, a korong szép hangosan csilingelt a vason.

A hajrában lehozta a kapusát Japán, Hári abban a pillanatban korongot szerzett, kapura lőtt, de Nariszava hihetetlen reflexekkel mégis védeni tudott. Azonban nem sokkal később már ő sem tudott segíteni, Galló szerzett korongot, egészen a japán kapuig vitte a korongot, majd ott önzetlenül Hári Jánoshoz passzolt, 3-1.

Folytatás kedden 16 órakor a szlovéneket verő Dél-Korea ellen.

Magyarország–Japán 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)

Bolzano, Sparkasse Arena, Vezette: Buss (lett), Frandsen (dán) – Beresford (brit), Zgonc (szlovén)

Magyarország: Bálizs – Stipsicz, Fejes, Varga B. 1, Hári 1 (1), Sofron – Szabó B. (1), Nilsson, Sebők B., Papp K., Erdély – Ortenszky (1), Garát, Németh K. (1), Terbócs 1, Mihály Á. – Kiss R., Hadobás, Nemes M., Sárpátki, Galló (1). Szövetségi kapitány: Donald MacAdam

Japán: Nariszava – Jamada, Isida, Takagi, Hitoszato (1), Nakadzsima S. – Hajata, Halliday, Ocu K., Oszava, Szato J. – Jonejama, Szato H., Hanzava, Furuhasi, Nakadzsima T. 1 – Ocu J., Lavlor, Irikura, Iszogai, Szato K. Szövetségi kapitány: Jarrod Skalde

Kiállítások: 10, ill. 6 perc Kapura lövések: 19-31