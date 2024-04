A rutinos versenyzők bizonyára már tudják: ha május 1-je, akkor Kapa-Kupa nevezés. Idén kilencedik alkalommal rendezik meg Sárosdon az ország egyik legnagyobb rotációs kapa versenyét, ahol garantáltan hősökké válhatnak a gazdák.

Amint azt a Sárosd Kapa-Kupa szervezője, Sztupa Balázs elárulta, a verseny lebonyolításában nagy sikere volt a tavalyi újításnak, így idén ismét két futamban versenyeznek a gazdák. Az első, úgynevezett selejtezőfutam célja, hogy a versenyzők kapálógépükkel és a hozzá csatlakoztatott pótkocsival a lehető legrövidebb idő alatt teljesítsék a kijelölt akadálypályát. A legjobb időeredményt elérő hat versenyző vehet részt a sprintfutamban. Az ott elért időeredmények határozzák meg a dobogós helyezéseket.

Ami a szabályokat illeti, kisebb, főként a biztonságot szolgáló módosításokat vezetnek be a szervezők.

– A biztonságot szem előtt tartva két fontos szabályt hoztunk meg: az egyik, hogy minden gépnek visszaugró gázkarral kell rendelkeznie, ez azért is fontos, hogy borulásnál megállítsa a motort, és ne tudjon elszabadulni a gép. A másik pedig, hogy próbálunk betiltani minden olyan díszítőelemet – akkor is ha funkciója van –, ami éles, például a kipufogók ne legyenek hegyesek. Minden módosítás a biztonságos versenyzést próbálja segíteni – tette hozzá Sztupa Balázs.

A versenyzőkre ezúttal is egy nagyjából 600-700 méter hosszú, akadályokkal és feladatokkal teli pálya vár. A Kapa-Kupán idén is 55-en állhatnak rajthoz, s nekik nem csak a pályán, hanem már a nevezési felületen is hozniuk kell a szintidőt, ugyanis tavaly mindösszesen nyolc perc kellett ahhoz, hogy beteljen a létszám. Nevezési díj nincs, az esemény weboldalán keresztül május 1-jén 8:00 órától adhatják le jelentkezésüket a mindenre elszánt gazdák.