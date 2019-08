Szorgalmasan készül az új idényre a gárda

Jó hangulatban telnek a tréningek az Alba Fehérvár kosárlabdázóinál, napi két edzést vezényel a szakmai stáb.

Múlt hétfőn a klub fiataljai kezdték meg a munkát a Gáz utcában, valamint a Belső-Somogyból visszatérő Markovic Luka és a frissen igazolt két, válogatott center, Molnár Márton és Csorvási Milán. E hét hétfőjén aztán a teljes keret felvette a munkát, a szerb, Cupkovic és Ljubicic, továbbá a két amerikai, Smith és Guyton. A szerződését kedden aláíró harmadik tengerentúli, a magasbedobó Markis McDuffie a hétvégén érkezik.

A társak jó hangulatban, szorgalmasan gyakorolnak a Gáz utcában. Markovic Luka tavaly szeptemberben távozott Kaposvárra, közel egy év elteltével tért vissza.

– Nagyon jól érzem magam újra Fehérváron. Múlt héten elkezdtem a munkát a fiatalokkal, aztán pár napot Szerbiában töltöttem, néhány dolgot el kellett intéznem. Bizakodó vagyok az új szezont illetően, szerintem erősek és egységesek leszünk. Jó hangulatban telnek a tréningek, mindenki százszázalékosan odateszi magát, ezért vagyok optimista az új szezont illetően.

A két, válogatott center, Csorvási Milán és Molnár Márton is remekül érzi magát új állomáshelyén. Illetve a Körmendről visszatérő Csorvási megszokott helyre érkezett, ugyanis két éven át már pattogtatott az Alba Regia Sportcsarnokban.

– Három éve szerződtem Körmendre, ahol szép időszakot töltöttem. Örömmel jöttem vissza az Albához, múlt héten amolyan fakultatív jelleggel edzettünk, az utóbbi pár napban mát teljes csapattal dolgozunk. Az alapozás mindig nehéz, de szükséges, úgy érzem, jó úton járunk. Centertársammal, Molnár Marcival ellenfélként jól ismerjük egymást, most azonos csapatban szerepelünk. Luka Markovicot is jól ismerem, egy évet már eltöltöttünk közösen Fehérváron. A fiatalokkal is találkoztam ellenfélként, igaz, jóval kevesebbszer, mint a rutinosabb kosarasokkal – közölte Csorvási.

Molnár Márton elmondta, az első héten technikai edzések voltak a programban, az utóbbi napokban inkább taktikai gyakorlásokat vezényel a szakmai stáb. „A rájátszás egyértelmű elvárás, én bízom abban, hogy a négy közé kerülünk a bajnokságban és a hazai kupában is. Úgy gondolom, elég jók leszünk ehhez.”