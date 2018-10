Szerencsés góllal kerekedtek felül az erdélyiek

Az Erste Liga pénteki játéknapján a Gyergyói HK visszavágott a hétfői vereségért a Fehérvári Titánok együttesének, amely akkor 0-1 után hatszor talált be.

Gyergyói HK–Fehérvári Titánok 4-3 (0-1, 3-2, 1-0)

Gyergyószentmiklós, 1100 néző. V.: Csata, Sikó, Rédai, Péter V.

Gyergyói HK: Gorjacsevszkih – Jezsov 1 (1), Góga, Pesztunov (1), Péter Zs. 1, Vesutkin – Kozma, Orbán Sz., Csergő, Tomanek 1, Vorobjev – Ferenc-Csibi, Nagy Cs., Benedek 1, Constantin, Daradics – Pál Zs., Elekes-Darabont, Ivácson, Timaru. V.edző: Vitali Donika

Titánok: Gyenes – Beukeboom, Sándor F., Mazzag, Péter A., Mihály 1 – Reiter A., Vas, Madácsi 2, Bennett (1), Sárpátki (1) – Kiss R., Szabó B., Kiss P., Lewis (1), Vizi – Buzás, Imre, Balogh B., Császár (1), Hamvai. Vezetőedző: Kiss Dávid

Kiállítások: 8, ill. 12 perc

A fehérváriak kellő önbizalommal készülhettek az összecsapásra, idén már oda-vissza legyőzték ellenfelüket, legutóbb hétfőn hazai jégen diadalmaskodtak, 6-2-re. A 12. percben Buzás Arnold lövése lepattant a hazai védelemről, Michael Beukeboom szerezte meg a korongot, de bombáját védte Sztepan Gorjacsevszkih. Aztán a 13. percben egy kapu előtti kavarodásban Császár Hunor lopott korongot, majd passzolt Madácsi Benedek elé, aki nem hibázott, 0-1. Az első szünet után szinte kísértetiesen hasonlóvá kezdett válni a mérkőzés a fehérvári második felvonáshoz. A játékrész a Titánok akciójával indult, John Lewis adta be a korongot a hazai kapu mögé, Mihály Ákos pedig a rövid felsőbe lőtt, 0-2. A gól után gyergyói helyzetek sora következett, a próbálkozásokat rendre védte Gyenes Dávid, egészen a 24. percig, ekkor Pesztunov adott be a szélről Jezsov elé, aki a kapuba vágta a korongot, 1-2.

A válasz azonban nem sokáig váratott magára, három perccel később Mark Bennett a vendéglátók kapuja mögül passzolt Madácsi Benedek elé, aki a kilépő Gorjacsevszkih fölött továbbított a hálóba, 1-3. A 32. percben Balogh Bencét küldték a játékvezetők a büntetőpadra, egyből ezután pedig Szabó Bencét is leültették, így kettős fórban támadhatott a GYHK. A szépítés egy hazai időkérést követen rögtön meg is érkezett, Roman Tomanek lőtt Gyenes válla fölött a ketrecbe, 2-3. Majd fél perc múlva az öt a négy elleni létszámfölényt is kihasználták a piros-fehérek, Jezsov passzát értékesítette Péter Zsolt, 3-3. A 48. perc elején fehérvári előny után kettős hazai fór következett, amit Vitalij Donika tanítványai nem tudtak kihasználni, öt az öt ellen viszont megszerezték a vezetést, és a győztes találatot, Benedek Rolandról pattant a korong Gyenes kapujába, 4-3.