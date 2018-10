Sima siker, majd vereség a rangadón

Egy győzelem, egy vereség volt a mérlege a Dunaújvárosi Acélbikáknak a múlt hétvégén lejátszott jégkorong Erste Liga mérkőzéseken. Ezzel 11 játéknap után a 4. helyet foglalják el a tabellán.

Felemás hétvégén vannak túl a dunaújvárosi hokisok. Múlt hét pénteken a tabellán utolsó előtti Vasas látogatott hozzájuk, akiket a papírformának megfelelően könnyedén, 4-0-ra le is győztek. A mérkőzés a második harmadban dőlt el, amikor a hazaiak háromszor is betaláltak angyalföldi kapuba. Az első játékrészben betalált Iossafov, majd jött Azari, Mestyán és Franssila egy-egy gólja. Antti Karhula, a DAB mestere elmondta, hogy az eredmény ellenére nem volt egyszerű ez a mérkőzés, méghozzá Jonas Westerling távozása miatt, de így is elégedett volt csapata teljesítményével.

A Vasas elleni mérkőzéssel ellentétben a vasárnapi, DEAC elleni rangadón már meglátszott a rutinos center hiánya, hiszen szoros csatában ugyan, de az Acélbikák 4-3 arányban alulmaradtak a ligában 3. helyen álló debreceni ellenfelükkel szemben. Hazai részről Uski, Azari és Tóth Gergely voltak eredményesek. A meccs hőse azonban a vendégek szélsője, Hugo Turcotte volt, aki kétszer is betalált az utolsó harmadban, így gyakorlatilag egymaga döntötte el a találkozót. A Dunaújvárosi Acélbikák legközelebb Brassóban lépnek jégre, október 12-én pénteken.