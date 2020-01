Sebesség és erő jellemzi ismét az Enthronerst

Jebray Regan vezetésével a kondis edzésekkel megkezdte a 2020-as szezonra való felkészülést a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata.

„Holnap meg se fogok tudni mozdulni!” – hangzott nem egy játékostól az edzést követően, ennél pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a 2016-ban érkező Regan alaposan megdolgoztatta a játékosokat. Az ötödik fehérvári szezonjára készülő amerikai játékos értékelte az eddigieket.

– A magyarországi szezon végeztével szinte azonnal Japánba utaztam, hogy az ottani bajnokságban játsszak, úgyhogy nem volt leállás számomra. Az most a legfontosabb, hogy összpontosítani tudjak és minél inkább segítsem a srácok edzésmunkáját. Tavaly Nick Pham erőnléti edző segédjeként dolgoztam, idén viszont már én felelek ezért a területért. Mindenképpen embert próbáló feladat, de úgy hiszem, menni fog.

Az elmúlt szezon sikereiben komoly szerepet játszott az alapos felkészülés.

– Eddig a sebességet és robbanékonyságot segítő gyakorlatokat végeztünk, hiszen hiába vagy nagy és erős, sebesség nélkül ez semmire sem elég. Később következnek azok a gyakorlatok, amelyek a hosszú távú kondíciót erősítik, amivel a játékosok is egészségesek tudnak maradni, komolyabb sérülés nélkül tudják végigcsinálni a szezont. Erősnek kell maradni a legvégéig, még akkor is, ha mentálisan egy vereség vagy egy rosszabb széria lehúzná az embert.

El is kél majd a jól elvégzett alapozás, hiszen a magyar bajnokságot címvédőként kezdő Enthroners ellen minden csapat bizonyítási vágytól fűtve lép majd pályára, míg Ausztriában eggyel magasabb divízióban kell majd bizonyítani – és van idén egy vadonatúj kihívás is.

– Őszintén szólva az új osztrák divízióról még nincs információm, úgyhogy nem tudom, mire számítsak, a magyar bajnokságot viszont már jól ismerjük, így a célunk nem is változott: bajnokok akarunk lenni. Leginkább talán mégis a CEFL (Közép-európai Bajnokság) mérkőzéseit várom, nagyon izgalmas lesz Ausztria legjobb csapata (Projekt Spielberg Graz Giants – a szerk.) ellen pályára lépni.