Pontokat szereztek

Útjára indult a labdarúgó NB III 2020-as tavaszi szezonja, ahol ikszelt a DPASE, de nyert a Puskás és az Iváncsa.

Szentlőrinc SE–DPASE

0-0 (0-0)

Jobbára csak sárga lapok (a hazaiaktól Horváth a 11. percben és Aszalós a 88.-ban, az Újvárosból Puskás a 46. percben sárgult be) tarkította a gól nélküli találkozót. Lőricz Emil csapata jól járt a pontosztozkodással, így egy győzelemre vannak az 5. Kozármislenytől.

Kelen SC–Iváncsa KSE

0-1 (0-1)

A fővárosba, a sereghajtó otthonába látogatott Domján Attila együttese, és el is hozták a kötelező három pontot. Zabari Dávid az első félidő derekán szerzett vezetést a vendégeknek (0-1), ami később egyben a győztes gólt is jelentette. Az Iváncsa ezzel egypontos lőtávra van a 3. helyen álló Monortól.

Puskás Akadémia FC II–

FC Nagykanizsa 4-0 (1-0)

Bravúr volt ez Szélesi Zoltán gárdájától – a kanizsaiak fontos pontokat hagytak Felcsúton. Már a 11. percben vezetést szerzett Dumitru (1-0), s javarészt végig kontrollálták az első félidőt. A folytatás is az ő szájízük szerint alakult – Papp László megduplázta a sárga mezesek előnyét (2-0), s Ganbold Ganbayar és a nemrég igazolt Magasföldi József is betalált (4-0), ezzel már a 10. helyen áll a PAFC.