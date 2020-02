Pihen a Szereda, vagy jobb csapat a DAB?

Bebiztosította második helyét a jégkorong Erste liga középszakaszában a Dunaújvárosi Acélbikák együttese, miután magabiztosan győzték le az alapszakaszgyőztes HSC Csíkszeredát.

Sport Club Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák 2-4 (0-0, 2-2, 0-2)

Csíkszereda, Vákár Lajos Műjégpálya, 1500 néző. Vezette: Gergely L., Sikó Sz.

Csíkszereda: Szamankov – Salló, Pyett, Rokaly Sz. (2), Brophey (1), Bíró 2, Papp, Kuljas, Taratuhin, Fodor, Vesutkin, Láday, Gecse, Farkas, Rokaly N., Pelley, Győrfy, Flinta, Casaneanu, Horváth. Vezetőedző: Jason Morgan.

Acélbikák: Hughson – Vuorijarvi, Kovács (1), Azari, Mazurek, Németh, Lendák, Hüffner 1, Somogyi (3), Dansereau 3, Turcotte (2), Dósa, Hruby, Pinczés, Gebei, Silló, Baker, Ráduly, Gulácsi, Subotic, Tamás. Edző: Miroslav Ihnacak.

Kiállítások: 26, illetve 10 perc

Kapura lövések: 45-20

Zsinórban a harmadik egymás elleni győzelmük megszerzéséért jöttek Erdélybe az Acélbikák, ennek ellenére egyik gárda sem csapott bele a lecsóba, az első játékrész legfeljebb Hugo Turcotte (DAB) és Gecse Hugó (HSC) két-két perces kiállításától lehetett hangos. Kapura lövésekben ezt a felvonást a HSC 19-6-ra nyerte. A középső etapban már magukra találtak a felek, már ami a játékot illeti, nem a fejüket – fél perc sem kellett a hazai Bíró Tamásnak, hogy Rokaly Szilárd passzát gólra váltsa gyorsan, 1-0.

Még ennél is kevesebb időre volt szüksége Dansereaunak a válaszra, ugyanis Somogy Balázs hozta őt kihagyhatatlan helyzetbe, 1-1.

Érezhetően nem ment a játék a kék mezes házigazdáknak, s emiatt először Evan Brophey vesztette el a fejét, jutalma egy tízperces fegyelmi büntetés lett fejre támadás miatt – őt másfél perc múlva Denis Kulyash ugyanúgy fegyelmivel követte a kispadra. Ezt a hátrányt érthető módon nem bírta el a székelyföldi alakulat, Dansereau duplázott, s ezzel már vezettek az újvárosiak, 1-2.

Hasonló kettős emberelőnyben szerzett gólt a Szereda is néhány perc múlva, Bíró Tamás is duplázott, 2-2. Szünet.

Keegan Dansereau parádés volt, mesterhármast szerezve ismét előnyhöz juttatta az Acélbikákat (2-3), akik nem is vettek vissza, így Jason Morgan kénytelen volt időt kérni. Semmi nem segített a 8 középszakasz meccséből hetet elvesztő Csíkszeredán, és Hüffner Arnold a Brassó után ismét betalált, ezzel pedig le is zárta a találkozó érdemi részét, a vége 2-4.