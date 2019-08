PAFC: kiütötték a címvédőt

A Puskás Akadémia FC szolgáltatta az OTP Bank Liga labdarúgó NB I negyedik fordulójának legnagyobb meglepetését.

Az elmúlt két fordulóban pontot, de még gólt sem szerző felcsútiak összeállítását illetően nem történt meglepetés, Hornyák Zsolt vezetőedző ugyanazt a kezdő tizenegyet küldte pályára, amely a Vidi elleni megyei rangadón ziccerek tömkelegét hibázta el, majd Mezőkövesdben is képtelen volt a kapuba találni.

Szerhij Rebrov ellenben rendesen megkeverte a kártyákat, tegyük hozzá, elég vaskos pakli állt ehhez a rendelkezésére. A Ferencváros négy éve képtelen nyerni a Pancho Arénában, ennek ellenére olyan játékosok kerültek a kispadra, mint Dibusz, Lovrencsics Gergő, Isael vagy Boli, míg Blazic, Dvali, Heister, Sigér, Haratin, Zubkov vagy Nguen még a keretben sem volt.

Az első pár perc Ezekiel Henty hatalmas sprintjéről maradt emlékezetes, igaz, a Puskás nigériai csatárát Abraham Frimpong tanítanivaló becsúszó szereléssel állította meg. Ha már tanulás: a labdarúgás alapszabálya, hogy hátrafelé csak végső esetben passzolj, ezt azonban nem vette figyelembe a mindössze 17 esztendős Radics Márton, aki az ellenfél védekező középpályását, Stefan Szpirovszkit indította „remek ütemben”, az északmacedón futballistának pedig nem okozott gondot a befejezés, 0-1. A már sárga lappal rendelkező Radics ráadásul majdnem felrúgatta Hadzsievvel a kilépő Priskin Tamást, így nem is csoda, hogy már a 23. percben le is kapták a pályáról, nehogy jobban „megégjen”. Urblík József érkezése akár megnyugvást is okozhatott volna a PAFC-nak, de ehelyett a 200. élvonalbeli fellépésén védő Hegedüs Lajosnak úgy kellett kiimádkoznia Priskin fejesét. A kezdeti lendület alábbhagyott, a 72 órája még Litvániában, az Európa-liga-csoportkörért harcoló budapestiek érthetően nem rángatták az istrángot, de a hazaiak sem vitték túlzásba a támadásépítést. Ekkor jött Eldar Civic, aki rossz átadásával szinte lemásolta szegény Radicsot, Sós Bence pedig nem kegyelmezett, 1-1. Azt azért nem lehetett mondani, hogy a semmiből jött az egyenlítés, de az összecsapás ezen szakasza nem a helyzetekről, vagy a fifikás megoldásokról szólt.

A fordulást követően viszont járt a taps a találkozón addig nem sokat mutató David Vaneceknek, aki parádés sarkazással futatta Josip Knezevicet, s mivel az Akadémia horvát fazonszabászát csak elütni tudta Gróf Dávid, ezért tizenegyest rúghatott a Puskás. A labda mögé a sértett állt, és rendkívül higgadtan, a balra vetődő ferencvárosi hálóőr mellett a jobb alsóba helyezett, 2-1. Azzal, hogy az utolsó bő félórát hátrányba kezdi az FTC, láthatólag nem számolt Rebrov mester, aki gyorsan Isaelt és Lovrencsics Gergőt is harcba dobta. Azzal meg végképpen nem számolt az ukrán tréner, hogy Urblík négy perc alatt kétszer is megoldhatatlan feladat elé állítja a zöld-fehérek portását. Az ipolysági futballista előbb 14 méterről pókhálózta ki a bal felsőt, majd az ötösön becsúszva átlöbbölte a kivetődő Grófot, 4-1. A stadionban síri csend honolt, erre az eredményre kevesen fogadtak volna. Úgy látszik, a Fradinak új mumusa van…