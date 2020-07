Országos bajnokságra készülnek az atléták

Igen sűrű lesz az atléták programja augusztusban. Minden hétvégén országos bajnokságokon állnak rajthoz, s a felkészülés a célegyenesbe érkezett. Egyre jobb eredményekkel. Mátó Sára például életében másodszor futotta le a 400 métert 54 másodpercen belül.

A dobók, a diszkoszvetők és kalapácsvetők a Regionális Atlétikai Központban tesztelték formájukat. Összesen 52-en álltak dobóketrecbe, ahonnan az ARAK kiválósága, Pásztor Bence mindegyik érvényes dobására 70 méter fölé repítette a 7,26 kg-os kalapácsot. 71,34 méter volt a legjobb kísérlete, ami biztató annak tükrében, hogy először versenyzett. Nem volt azonban elégedett sem ő, sem edzője, Lévai-Molnár Dóra. Pásztor Bence az országos bajnokságon és a Gyulai Memorialon is javíthat hamarosan.

Az ARAK junior Eb-t megjárt kalapácsvetője, Brandl Lilla 1 méteren belül szórta mind a hat dobását, stabilan teljesített. Zimmermann Lili élete legjobbjával rukkolt elő. Az ifjúsági korú atléta 62,02 méterre javította egyéni csúcsát. Eredményeikkel mindhárman az élen végeztek.

Az egyéb szakág képviselői a budapesti Honvéd-kupa nemzetközi versenyen remekeltek. Mátó Sára két év után ismét 54 másodpercen belül teljesítette a 400 méteres síkfutást. Az inkább gátfutóként ténykedő versenyző az ob-n és a Gyulai Memorialon verseng majd kedvenc számában.

Endrész Klaudia távolugrásban és 100 méteren is edzés jelleggel indult. A távolugrásban ifjúsági olimpiai ezüstérmet nyert Endrész 596 centivel a negyedik helyen zárt, 100-on 12,39-et sprintelt.

400 gáton az ifjúságiak részére ligaversenyt rendeztek, ahol az arakos futók rendre megdöntötték egyéni rekordjukat. Mohai Regina 60,93-mal fölényesen nyerte a számot, Gombolai Nóra harmadik lett 64,93-as egyéni rekorddal. Blaumann Marcell 56,12 mp-cel lett harmadik. Lakatos András 57,78-cal, Nagy Dávid 58,35-tel ért célba. Egyéni csúcsot javított az egykörös távon Enesei Rita is 58,95-tel, valamint idei legjobbjával Zsiga Mónika 58,37-tel kilencedik lett.

Varga Lizandra magasugrásban már a 160 cm-t is megugrotta. Szabó Gréta távolugrásban 534-re javított, Gimesi Kata elsőre 541-et teljesített. Mindketten a válogatott 4×100 méteres váltóban is részt vettek, és futásukkal sokat hozzátettek a staféta sikeréért. Aubermann Olívia hármasugrásban 11 méter fölé szállt, ez is egyéni csúcs.