Orkások a válogatón

A Magyar Szinkronúszó Szövetség válogatót rendez az utánpótlás- és junior- korosztály számára július 1. és 3. között a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.

Az Orka SE versenyzői közül többen is megpróbálják a szinteket teljesíteni, és Szakáll Panna jelenlegi utánpótlás-válogatott nyomdokaiba lépni.

A válogató egy speciális időszak után lesz megtartva, hiszen a hazai egyesületek versenyzői is csak 3-4 hete tudnak vizes edzéseket szervezni. Így van ez az orkás lányoknál is, akik június eleje óta tudnak edzeni a városi strandon – számolt be lapunknak Molnár Andrea, az egyesület edzője.

– Az Orka SE-t Grozeva Szonja, Süveg Anna és Mészáros Emese az utánpótlás- korosztály válogatóján képviselik, míg Mészáros Eszter, Szabó Virág és Szakáll Panna már a juniorválogatottságot célozzák meg – kezdte beszélgetésünket, majd a részletekre is kitért:

– A három napig tartó felmérésen szárazföldön az általános és speciális képességek mérésén lesz a hangsúly, kiegészülve a balettfeladatokkal. A vízben az elmúlt időszakra való tekintettel állóképességi, erő-állóképességi feladatok nem lesznek, inkább itt is a már elsajátított speciális technikai képzettségi szintet és a fejleszthetőséget nézik. A lányokat egy bizottság fogja értékelni: szövetségi kapitány, szövetségi edzők, szakmai bizottság elnöke, a versenybírói bizottság elnöke, erőnléti tréner, balett- és műugróedző. Reméljük, hogy a lányoknak jó felmérés lesz, és kellő motivációt ad a jövőre nézve a válogató eredménye. Bízom abban, hogy tanítványaim bekerülnek a nemzeti együttesekbe.