Nincs más opció: három pontért utazik a MOL Fehérvár FC

Nem akármilyen összecsapás lesz. Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 21. fordulójában sorsdöntő mérkőzésen néz farkasszemet a listavezető Ferencváros és a második helyen álló MOL Fehérvár FC. A Vidi életben tarthatja bajnoki álmait, ráadásul a két klub 100. élvonalbeli randevúján.

Kerek, ünnepi szám a 100-as, főleg, ha két futballcsapat egymás elleni összecsapásainak számát jelöli. Azonban hiába a jubileum, a sporttörténeti tény eltörpül az aktuális megmérettetés tétje alatt. A Ferencváros három ponttal áll a MOL Fehérvár előtt a tabellán, ha nyer a Vidi, beéri riválisát az aranyért vívott csatában. Azonban a Fradi két mérkőzéssel kevesebbet játszott eddig, vagyis egy esetleges trónfosztás még csupán megelőlegezett diadal lenne a fehérváriak számára.

Az FTC és a piros-kékek eddig megvívott 99 élvonalbeli mérkőzése során 45 ferencvárosi győzelem, és 26 Vidi-siker született, 28 alkalommal pedig osztoztak a pontokon. Az utóbbi tíz egymás elleni randevú kiegyenlített párharcot mutat, háromszor a Fradi, három alkalommal a Vidi nyert, négy döntetlen mellett. Ami azonban a fehérváriak szempontjából aggasztó kissé, hogy utoljára 2013. augusztus 4-én nyert a Videoton a Ferencváros vendégeként, akkor a Puskás Ferenc Stadionban Nikolics Nemanja két találatával, 2-0-s győzelemmel gyűjtötték be a pontokat piros-kékek. Azon a találkozón a fehérváriak mostani keretéből, az immár 302. bajnokijára készülő Paulo Vinícius, valamint Stopira, Kovács István és a csapatkapitány, Juhász Roland is a fehérváriakat erősítette. Juhász szerint nyerhetnek a Groupama Arénában.

– A hét közben sikerült néhány játékost pihentetni, a mester kifejezetten figyel a megfelelő rotációra. A profi világban heti két mérkőzés nem okozhat problémát, én személy szerint örülök a folyamatos meccsterhelésnek – utalt arra a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya, hogy a Vidi nemcsak hétvégén, de a Magyar Kupa-szereplés miatt hét közben is pályára lépett, míg a Ferencváros kéthetes pihenő után várja a rang­adót. – Nem hiszem, hogy ez döntő lesz. Sokkal inkább az, hogy fejben, koncentrációban melyik csapat lesz jobb. Javuló tendenciát mutat a játékunk, a Mezőkövesd elleni összecsapáson azt éreztem, hogy léptünk egyet előre. Sokan arról beszélnek, hogy ez a mostani rangadó a bajnoki címről is dönthet. S valóban, ha a lemaradásunkat nézem, fontos ez a találkozó, s ennek ­megfelelően készülünk a meccsre. Tudjuk, hogy ez az utolsó esélyünk lesz, hogy életben tartsuk a reményt céljaink eléréséhez – mondta Juhász Roland. – Nagy téttel bírnak a Fradi elleni mérkőzéseink az utóbbi időben, de biztos nem a kiállításokról, hanem az élvezetes játékról, a jó hangulatról szól majd a meccs, s remélem arról, hogy mi örülünk a végén. Fontos lenne a csapatnak, hogy a tabella élén láthatnánk a nevünket.

Juhász szerint nem szerencsés, hogy az utóbbi időben sokat változik a védelem összetétele, hol sérülés, hol pihentetés miatt. Azonban figyelemre méltónak tartja, hogy öt mérkőzésen két gólt kapott csupán a csapat. Ezen a véleményen van a kapus, Kovácsik Ádám is.

– Nem is kaptunk még ki, ez mindenképp pozitív, ugyanakkor a győzelmek nem úgy jönnek, ahogy szeretnénk, ezen javítani akarunk. Összességében jó úton járunk, a csapat játéka talán javul, de ez az eredményekben is meg kell hogy mutatkozzon – fogalmazott Kovácsik Ádám. – Természetesen mindig más a Fradi ellen játszani. Biztos majdnem telt ház lesz a Groupamában, ezekért a meccsekért szeret futballozni az ember. De fel kell rá készülni, mert biztos, hogy mindenkiben jobban dolgozik majd az adrenalin. Hideg fej kell hozzá, forró szív és három pont. Mindenképp verhető a Ferencváros, függetlenül attól, hogy nagyon jó csapat. Le a kalappal előttük, de többször bebizonyítottuk már, hogy meg tudjuk őket verni, pontokért megyünk, hogy – még ha csak vizuálisan is, de – behozzuk őket pontszámban.

Ehhez ki kell használni a helyzeteket, s nyerni kell szombaton, 19.30-kor az Üllői úton.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Ferencvárosi TC 18 13 4 1 35-15 43

2. Mol Fehérvár FC 20 12 4 4 35-19 40

3. Mezőkövesd 20 10 5 5 26-18 35

4. Puskás AFC 20 8 7 5 31-23 31

5. Budapest Honvéd 20 8 5 7 22-22 29

6. Debreceni VSC 19 8 3 8 32-32 27

7. Diósgyőri VTK 20 8 2 10 24-29 26

8. Újpest FC 19 7 4 8 25-29 25

9. Kisvárda 20 7 3 10 25-29 24

10. Paksi FC 20 7 2 11 25-35 23

11. Zalaegerszeg 20 4 6 10 25-30 18

12. Kaposvár 20 3 1 16 19-43 10