Nem hatékony az erdélyi korong

Romániába a képzeletbeli dobogó harmadik fokának megszerzéséért látogatott a Dunaújvárosi Acélbikák csapata a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján – továbbra sem működik a csapategység az erdélyi túrákon.

Corona Brassó–Dunaújvárosi Acélbikák 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)

Brassó, Olimpiai Jégcsarnok. 850 néző. Vezette: Nebojsa Ivanov, Mihai Paul.

Brassó: Tőke – Labrecque, Armstrong 1 (1), Gliga, Fowlie (1), Brown 1, Boriszenko, Mihály, Péter, Tranca, Zsók, Bíró O., Bors, Molnár Zs., Constantin, Bíró G., Haraga, Gajdó, Bíró M., Gajdó B., Vasile.

Vezetőedző: Julius Pénzes.

Acélbikák: Hughson – Vuorijarvi, Kovács, Dansereau, Azari, Mazurek, Lendák, Baker, Silló, Németh, Turcotte, Dósa, Ambrus, Pinczés, Tamás, Subotic Ráduly, Gulácsi, Gebei. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.

Az idei kiírás harmadik erdélyi túrájának megkezdése várt az újvárosiakra, ami finoman szólva sem ígérkezett könnyűnek – a farkasok ellen még pontot sem sikerült szerezniük. A két gárda legutóbbi brassói összecsapására mindnyájan emlékezhetünk – akkor a sárga-kékek 9-2-re nyertek, majd dunaújvárosi revans során is legyőzték Miroslav Ihnacak tanítványait, így nem meglepő, ha előzetesen ők várták esélyesebbként az esti összecsapást. Mindkét gárda komoly motivációval csúszhatott ki a jégre, ugyanis a DAB 24 találkozó alatt 47 pontot gyűjtött, míg a Brassó 25 meccs után 48 egységnél tartott – egy esetleges győzelemmel tehát helyet is cserélhetett volna a liga jelenlegi harmadik és negyedik helyezettje.

Igencsak lassan kezdtek a csapatok – kaput eltaláló lövésekkel jelentkeztek, ám ezek rendre könnyű csemegének ígérkeztek Hughson és Tőke számára is. Két vendég és egy hazai kiállítást jegyezhettünk fel a nyitó felvonásban.

A második harmad közepéig kellett várnunk első találatra: ekkor Cody Fowlie tálalt Nelson Armstrong elé a 29. percben, aki ezzel megszerezte a vezetést a házigazdáknak, 1-0.

A folytatásban sem lett eseménydúsabb a mérkőzés – talán a legizgalmasabb az volt, amikor a Bikák a kapus lehozatala után kétfős emberelőnyben, hat a négy ellen próbáltak meg egyenlíteni, ám Jared Brown az üres kapuba passzolta a korongot, s ezzel pontot tett a mérkőzés végére, 2-0.

Szombaton tovább folytatja erdélyi körútját Mirosav Ihnacak együttese – a Gyergyói HK otthonába látogatnak.