Nem csupán pofonokat osztogattak Székesfehérvár küzdősportjának jeles képviselői

Több harcnem képviselői léptek szorítóba az Alba Regia Sportcsarnokban, mégpedig az adományozás szellemében. Belépő nem volt, de a nézők adakozhattak a kórház javára.

De nem csupán pofonokat osztogattak a kötelek között Székesfehérvár küzdősportjának jeles képviselői. A Predator Sport Egyesület a Nagyok a Kicsikért névre hallgató alapítvánnyal közösen azért szervezte az egyestés csetepatét, hogy a nézők adományaival segítség a Fejér Megyei Szent György Egyetemi és Oktatókórház koraszülöttosztályát.

A nemes célért életre hívott rendezvényen az ökölvívás, az MMA és a K1 szabályrendszere szerint mérkőztek meg a küzdősportok terén működő fehérvári klubok sportolói. Olyan szakemberek készítették fel a ringbe szálló versenyzőket, mint az utánpótlás ökölvívóválogatott mellett is segédkező Turós Arnold, a korábbi kiváló bokszoló, most már profi öklözőket is felkészítő Szinável Sándor, a kiváló kempós Gábor Péter, vagy a kempo egyik fehérvári meghonosítója, most már remek harcosokat nevelő Gáncs Ferenc.