Mindkét gárda harcol a díszes serlegért

Immár a legjobb négy közé kerülés a tét a labdarúgó Magyar Kupában, ahol a Zalaegerszegi TE elleni párharcot idegenben kezdi a MOL Fehérvár FC.

Egyelőre úgy tűnik ,bírja a sorozatterhelést Joan Carrillo alakulata. A MOL Fehérvár FC magabiztos győzelmeket arat a bajnokságban, s így továbbra is életben tartja az aranyérem megszerzéséről szövögetett álmait. Közben a Magyar Kupában is menetelnek a fehérváriak, nem titkolják: meg akarják védeni címüket, hogy újabb egy évig Székesfehérváron őrizhessék a díszes trófeát. A Vidi az Eger SE 4-2-es legyőzésével rajtolt a kupában, majd a Termálfürdő Tiszaújvárost ejtették ki 3-0-s diadallal. A Szeged-Csanád-Grosics Akadémia ellen hosszabbításban aratott 1-0-s győzelem idején már Joan Carrillo volt a piros-kékek vezetőedzője, majd februárban visszatért Szegedre a Vidi, az pályagondokkal küzdő Újpest fogadta ott a fehérváriakat. A nyolcaddöntőben már két mérkőzés döntött a továbbjutásról, így az első felvonás gól nélküli döntetlenjét követően a Fejér megyei összecsapás adott választ a nyitott kérdésekre: Viszar Miszliu 89. percben szerzett találatával 1-0-ra nyert a Vidi, s lépett mostani ellenfele, a Zalaegerszegi TE FC elé.

A szerdán 20 órakor Zalában kezdődő összecsapás talán az év mérkőzése lesz a ZTE számára. Az NB I-ben újonc, s ott jelen pillanatban kieső helyen tanyázó kék-fehérek a Magyar Kupában villanthatnak, s a nyugatiak tulajdonosa már a szezon elején jelezte: komolyan kell venni a sorozatot, a lehető legmesszebb kell jutni az MK-ban. Eddig nem is volt nagyon nehéz dolga az idény közben szintén edzőváltáson átesett Zalaegerszegnek. A Kiskunfélegyházát 5-1-re, a Budaörsöt 7-3-ra verték, majd a Szarvasi FC-t 2-0-val búcsúztatták. A 16 között meglepetésre vereséget szenvedtek a Lipót Pékségtől idegenben (3-1), de a visszavágón magabiztosan döntöttek a továbbjutásról, 5-1-re nyertek. Most azonban talán a legnehezebb feladatot kapták Márton Gábor legényei. Még akkor is, ha Joan Carrillo minden bizonnyal beveti rutintalanabb fiataljait – akár a március 2-án profi szerződést aláíró saját nevelésű, 19 éves Major Martint – is, hiszen sérülésük után felépülve olyan labdarúgók szerezhetnek ismét meccsélményt a Vidiben, mint Nego Loic, Juhász Roland, vagy az egyre inkább formába lendülő Nikolics Nemanja.