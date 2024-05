A hétfői Szolnok elleni vereség azt jelenti, hogy az Arconic-Alba Fehérvár 3-1-re alulmaradt a párharcban és a bronzéremért játszhat a férfi kosárlabda NB I/A-ban. Ami részben csalódás, ugyanakkor Zubillaga mester nagyon büszke a csapatára.

– Először is köszönjük a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket ebben a fontos sorozatban és köszönjük a szolnoki szurkolóknak a ma esti hangulatot, melyben szerencsénk volt játszani! Tökéletes volt! Ahogy mondtam is, ha egy playoff sorozatot megnyersz, az érdemleges. A Szolnok ma győzött és ezzel bejutott a döntőbe, mert háromszor is nyertek. A kulcs talán a második összecsapás volt és a mai. Ha egy csapat háromszor nyer az elődöntős párharcban, akkor annak a döntőben a helye! Nagyon fizikálisan léptek fel, ami megnehezítette a dolgunkat. Láttuk az utóbbi két meccsen, milyen nehéz ilyen fizikálisan kosárlabdázni. A játékosaim nem adták fel, s ezért is borzasztó büszke vagyok rájuk. Most talpra kell állnunk, már holnap, és befejezni a szezont, ahogy megérdemeljük. Bár az volt az álmunk, hogy döntőt játszunk, most azt a célunkat kell elérjük, hogy meg kell nyernünk a bronzot és ezzel európai színtérre jussunk. A világ végére is elmennék a játékosaimmal, mert megérdemlik! Számomra ők a legjobbak ebben a ligában! Aki engem közelebbről ismer, tudhatja, hogy sosem mondtam, mi vagyunk a döntőre legesélyesebbek. Régóta vallom, a Szolnoknak van a második legjobb sora, ha nem az első! Sok sikert a döntőre! – mondta Alejandro Zubillaga.

James Dickey 23 ponttal zárt a negyedik meccsen, ezzel csapata egyik legjobbja volt.

– A legelső, amit mondani szeretnék, hogy rendkívül büszkén játszom ebben a csapatban, s ennek a vezetőedzőnek! Igazán jól zárunk össze, az egész szezonban, mint egy család. Nagyon jól éreztem magam! A sorban a második, amit meg szeretnék osztani, gratulálunk a Szolnoknak! Nagyon jó csapat! Erősek, fizikálisak, nagyon nehéz őket legyőzni. A mai meccs olyan volt, mint egy küzdelem, egy csata! Tudtuk, hogy olyan lesz, mint egy csata, nagyon sok ütközéssel, kontakttal és küzdelemmel. Harcoltak és nyertek! A jobb csapat nyert ma este. Nem érzem, hogy döntő pillanat lett volna, az egész meccs, oda-vissza, oda-vissza, ütközés- ütközés után, elejétől a végéig – értékelte a mérkőzést James Dickey.