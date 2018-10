Megjárták a mennyet és a poklot a hétvégén a fehérvári hokisok

Az éllovas Dornbirn Bulldogs legyőzése után megsemmisítő, 9–0-s vereséget szenvedett a Fehérvár AV19 gárdája az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság legutóbbi játéknapján.

Talán még a legkishitűbb Volán- szurkolók sem gondolták volna, hogy az osztrák bázisú hokibajnokságban (EBEL) vitézkedő kedvencek öt fordulót követően mindössze egy fiaskóval a hátuk mögött a tavaly még döntős, idén viszont egy megszerzett ponttal csak ligautolsó Red Bull Salzburg otthonában szaladnak bele egy kijózanító pofonba. Nem is pofonba, hanem inkább öklösbe. Pedig a Fehérvár a vasárnapi derbit megelőzően bebizonyította, hogy idegenben is képes borítani a papírformát, hiszen pénteken a listavezető Dornbirn vendégeként elvette a Bulldogok idei veretlenségét. Ennek ellenére Hannu Järvenpää, az Ördögök finn vezetőedzője óvatosságra intette az övéit, mondván, a sorozatban harmadik, hosszabbításban kiharcolt siker még nem jogosítja fel Kógeréket arra, hogy esélyesként korcsolyázzanak jégre a Mozart-városban.

Főleg azért, mert maga a kék-fehérek csapatkapitánya nem is tarthatott a társakkal, így a „C” betűt a FAV19 fazonszabásza, Hári János viselte. Mivel továbbra is hiányzott a kanadai-magyar center, Andrew Sarauer, illetve az amerikai bekk, Eric Meland, ezért elmondható, a koronázóvárosiak messze nem a legjobb összeállításban érkeztek meg Salzburgba. A mérkőzés gyakorlatilag már a kilencedik percben eldőlt, majd mire felocsúdhattak volna Szabó Dánielék, a Bikák kettő és hat minutummal később is berámoltak egyet a nem túl jó napot kifogó Mac Carruth ketrecébe. A középső játékrész maga volt a borzalom, a Fejér megyeieknek percekig arra sem volt lehetőségük, hogy legalább a korongot kihozzák a védőharmadukból. Mivel viszonylag korán, a második periódus elején megkapták a negyediket, így már csak a gólkülönbség volt kérdéses. Szegény Carruth szedte, mint az epret, Järvenpää végül megsajnálta, és a hetedik bekapott találat után Gyenes Dávidot állította a kapuba.

A Rajna Miklós távozásával második számú hálóőrré előlépő fiatal játékos jól szállt be, csupán Rauchenwald és Heinrich lövésénél kapitulált, a Volán pedig „megúszta” kilenccel. – A Salzburg megmutatta, milyen csapat is valójában, a szezon legjobb teljesítményét nyújtották. Mi csupán három pontot vesztettünk, se többet, se kevesebbet. Alaposan ki kell elemeznem a találkozót ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. A hétvégén újra pontokért szállunk harcba, és meg vagyok győződve arról, hogy nem fogjuk elkövetni ugyanezeket a hibákat – nyilatkozta a Fehérvár AV19 szakvezetője.