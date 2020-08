Már alakul a Memorial mezőnye

Kevesebb mint három hét múlva lépnek rekortánra a világ legjobb atlétái a Bregyó Közi Regionális Atlétikai Központban. Napról napra bővül a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj nívós mezőnye.

Augusztus 19-én Székesfehérvárra figyel a sportok királynőjének minden hűséges alattvalója, hiszen a koronázó város ad otthont a világ egyik legjobb egynapos atlétikai versenyének. A Gyulai István Memorial idén már tizedik alkalommal vonultatja fel az atlétika sztárjait, s nem csupán kiváló hírverés a sportág számára a magyar viadal, hanem immár a Kontinentális Kör Golden League sorozatának második állomása. A finnországi Turku után versenyeznek a csillagok Székesfehérváron, de többen közbeiktatnak egy monacói Diamond League-viadalt.

Ha minden jól alakul, s nem lesz újabb korlátozás, nézők előtt rendezik a Gyulai Emlékversenyt, így újra telt ház előtt harcolhatnak egymással, az idővel, a méterekkel és centikkel az atléták. Akik közül egyre többen jelezték már, hogy indulnak a mindig különösen családias hangulatú Memorialon. A helyszín, a pálya és a lelátók közötti kis távolság, a nézők kíváncsi szeretete káprázatos miliőt kölcsönöz az egynapos versenynek, talán épp ezért is térnek vissza nagy kedvvel a világsztárok is. Nem először ejti majd ámulatba a publikumot a hármasugró olimpiai és világbajnok Christian Taylor. Nem ő lesz az egyedüli, aki számában a földkerekség legjobbja, mert az év női atlétája, az amerikai Dalilah Muhammad is rajthoz áll a 400 méteres gátfutásban. S ebben a számban lesz egy fehérvári kihívója is, az U20-as Eb-n ezüstérmet szerzett Mátó Sára személyében. A 400 méteres férfi síkfutás világbajnoka, a bahamai Steven Gardiner, valamint a lengyel kalapácsvető, Pawel Fajdek is aranyéremért száll harcba Fehérváron. Fajdek repítéseit próbálja majd megközelíteni az arakos Pásztor Bence is. Többen debütálnak a Gyulai Memorialon. 200 méteren indul el a holland világbajnok Dafne Schippers, s Taylor vetélytársa lehet a hármasugró mezőnyben a kétszeres vb-ezüstérmes kubai, Pedro Pablo Pichardo, vagy éppen a feltörekvő trónkövetelő, a Burkina Fasóból való Hugues Fabrice Zango. A koronavírus elleni védekezés jegyében a kontakt­tal járó számokat törölték, így csak a külön sávban teljesíthető 13 számban hirdetnek majd győztest a Magyar Nagydíjon.