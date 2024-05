A fürgeujjú-szorgos kezű gyúrói nyugdíjas asszonyok munkáiról, melyek méltán váltak a község egyik szimbólumává és amelyek közül több már a falun kívül is megtalálható, mi is írtunk már. Nem is egyszer. Ám ezúttal sem mehetünk el szó nélkül az újabb alkotás előtt. Vagyis, hogy éppen úgy igaz: szóhoz sem jutottunk a két, körbehorgolt kerékpár láttán, amelyek a héten készültek el. A körbehorgolt fatörzsek után itt vannak hát a színes, vidám, puha tapintású biciklik! – Először csak egy kerékpárt terveztek az asszonyok feldíszíteni, de mivel érkezett egy másik kerékpár-felajánlás is, illetve annyit horgolmány készült, hogy „túllőttek” a célon, így végül mind a kettő színes ruhába bújhatott – mondta el Hársfalvi Mária, művelődésszervező, akitől azt is megtudtuk, az egyik horgolt bicikli a Rákóczi-Kossuth utca nagy kanyarba kerül, míg a másik a posta előtti játszótérhez. A kerékpárok aztán a versenyt követően is kint maradnak az út mellett.

A Gyúrói Alkotókör legújabb munkája ismét látványosra sikerült

Fotó: Hársfalvi Mária

Hogy mit horgolnak körbe a nyugdíjas alkotókör tagjai legközelebb? – Már korábban felvetődött, hogy a játszótér egyik fáját öltöztetik fel, de időközben a kerékpárok „beelőztek”. A nyár folyamán azonban a kiszemelt fa következik – árulta el a művelődésszervező. Arra vonatkozóan, hogy azután mit horgolnak körbe, még nincs konkrétum, de ötletek mindig vannak, ráadásul a már kint lévő horgolmányokat néhány évente fel is kell újítani, hiszen a napsugarak és az időjárás viszontagságai megviselik a fonal-alkotmányokat. Azt pedig már tapasztalatból tudják, hogy mosni ezeket a hatalmas „takarókat” nem lehet, ugyanis nem csak kifakulnak az évek alatt, de sokszor el is vékonyodnak, így széteshetnek a vízben. Egy szó, mint száz: a gyúrói asszonyoknak biztosan akad horgolnivalójuk az elkövetkezendő időszakban is!