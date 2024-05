Cser-Palkovics András a Keleti Károly Gazdasági Kar céges fórumának megnyitóján a jelenlévő gazdasági szereplők képviselői előtt elmondta, szerinte ehhez minden feltétel és eszköz rendelkezésre áll. Kiemelte, egyedülálló az a partnerség, ami az itt működő vállalatok, az egyetem és a város között kialakult az elmúlt években műszaki és most már a gazdasági képzések vonatkoztatásában is és ezt szeretnék folyatni a pénzügy és számvitel szak tekintetében, amely mind a vállalatok, mind a diákok részéről igényként felmerült. Hozzátette, ez az együttműködés is elsősorban a diákok jövőjéről szól, hiszen a cél továbbra is az, hogy megtartsák a fehérvári fiatalokat a városban, hogy minél többen válasszák képzési helyszínnek, majd otthonuknak a várost. A polgármester továbbá méltatta a duális képzés struktúráját. Mint mondta, természetesen az önkormányzat, ahogyan eddig, ezt követően is kiveszi a részét a kooperációból, részben a cégek által befizetett iparűzési adóból helyben működési támogatást nyújt, illetve szeretnének maguk is duális partnerei lenni az egyetemnek ezekben a képzésekben.

Fotó: Nagy Norbert

Györök György dékán házigazdaként arról beszélt, hogy az egyetem Alba Regia Műszaki Kara 10 évvel ezelőtt indult el azon az úton, hogy az iparhoz közeli képzést valósítson meg és évről évre egyre magasabb fokozatba kapcsolt, ami nem valósulhatott volna meg a duális partnerek nélkül. Ennek eredményeként, az Alba Regia Műszaki Kar mára az Óbudai Egyetem hiteles, fontos részévé vált. Arra kéri az együttműködő cégeket, hogy a jövőben is támogassák az egyetemet javaslataikkal, ötleteikkel és segítség immáron a Keleti Károly Gazdaságtudományi Kart is.

– A Keleti Károly Gazdasági Karnak nagy megtiszteltetés, hogy alapvetően gazdasági portfólióval rendelkező gazdasági intézményként az Óbudai Egyetem része lehetünk – mondta Garai-Fodor Mónika dékán, aki hangsúlyozta a gyakorlatorientált képzés fontosságát a gazdasági területen is: – Nekünk az egyik nagy szándékunk az, hogy a műszaki terület kiegészítőjeként legyünk egy olyan gazdasági portfóliót biztosító képző hely, amely lehetővé teszi, hogy olyan szakemberek léphessenek majd a munkaerő piacra, akik a megfelelő kompetencia és tudásanyag birtokában megállják majd a helyüket. Kiemelte, sok jó gyakorlata van az egyetemnek a duális képzésben és ebbe a rendszerbe szeretnének integrálódni. Előadásában továbbá bemutatta a KGK székesfehérvári képzéseit és az ebben rejlő lehetőségeket a jelenlévő gazdasági szereplők képviselői számára.