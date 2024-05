Egy nappal korábban Pető Milán írt alá újabb kontraktust a Vidivel, most a közel két éve Székesfehérváron futballozó Nikola Szerafimov kötelezte el magát további időszakra is a piros-kékekhez.

A 25 éves hátvéd a Vardar Szkopje akadémiáján nevelkedett, a szkopjei klub színeiben bajnoki címet is ünnepelhetett, majd 2022 nyarán, a ZTE FC-től érkezett Fehérvárra. Első szezonjában 11 NB I-es bajnokin és két Európa Konferencia Liga-selejtezőn lépett pályára a fehérváriak mezében, a most futó szezonban pedig kihagyhatatlan a védelem tengelyéből. 28-szor volt kezdő az eddigi 31 bajnoki találkozó során. Egy gólt jegyez idén, a Kisvárda ellen volt eredményes. 14-szeres észak-macedón válogatott.

- Két éve nyáron érkeztem a klubhoz, az első szezonom nem a terveim szerint sikerült, rosszul szerepeltünk, valamint két sérüléssel is meg kellett küzdenem. Az idei szezon kezdete után viszont nagyon pozitív irányba változtak a dolgok, ami az eredményeinken is látszik - fogalmazott a klub honlapján Nikola Szerafimov. - Kiváló csapatunk és edzői stábunk van, a sikereinket egységesen, csapatként küzdve értük el. Viszonylag gyorsan elértük a szezon elején kitűzött 40 pontos célt, múlt héten sikerült bebiztosítanunk a nyári nemzetközi kupaindulást is, de az utolsó két forduló előtt a célunk, hogy mindenképp a dobogón végezzünk, és nem mondunk le a második hely megszerzéséről sem. Utána jöhet majd az új célok megfogalmazása, most viszont nagyon örülök, hogy szerződést hosszabbítottunk és a jövőben is a Vidi sikeréért küzdhetek majd.