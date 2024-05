A 15. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolt Laczkó Zsolt – aki edzői vizsgájára készül, így helyette most Kovács Gábor ült le a kispadra – együttese május 8-án, szerdán délután a Debreceni VSC ellen. A csapat az eddig megszokottal ellentétben ezúttal a Pancho Arénában léphetett pályára, így igazán különleges volt ez a találkozó a fiatalok számára, akik így szokhatták a stadion légkörét a Puskás-Suzuki Kupa előtt.

Az első félidőben jól kezdett a DVSC, több nagy helyzet is kimaradt, Bozó Mirkó remekelt a Puskás Akadémia kapujában, de a kapufa is többször a felcsútiak segítségére sietett. A hazaiak lassan kezdték megszokni a környezetet, egyre több helyzetet dolgoztak ki, a vezetést azonban nem sikerült megszerezni. A második félidőben aztán emberelőnybe kerültek Laczkóék, majd a főleg az NB III-as együttesnél szereplő, ezúttal visszajátszó Mondovics Kevin révén a vezetést is megszerezték. A debrecenieknek ezután már nem sikerült az egyenlítés, így szoros meccsen 1-0-s győzelmet aratott a házigazda.

A Puskás Akadémia FC ezzel a sikerrel megelőzte az MTK-t, amellyel szemben egy pont a különbsége. A csapat legközelebb szombaton lép pályára a Győr ellen, majd május 25-én a Nyíregyháza ellen zárja bajnokságot, a sorsa így a saját kezében van.

U17-es kiemelt bajnokság, 15. forduló

Puskás Akadémia FC – DVSC 1-0 (0-0)

Felcsút, Pancho Aréna, Vezette: Balikó Zoltán

Puskás Akadémia FC: Bozó – CSerkuti, Mészáros, Pál, Vitályos – Somogyi, Varga Zs. – Tiscsuk, Tóth O., Kenéz – Mondovics. Edző: Kovács Gábor

Debreceni VSC: Vikricsuk – Egri I., Grassi, Patai D., Regenyei – Mona, Rácz I., Tercza, Perpék – Bernáth, Árva.

Gól: Mondovics (78.)